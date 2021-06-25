Миллениалы, Часть2

Илья Ким из Казахстана
2021-06-25
#Живя в Корее l 2021-06-20
- Тест: На сколько вы Миллениал?
- Принимайте участие в тесте для интереса! :)
(Тест вы можете прослушать в аудиофайле)
- Результаты теста :
* 0 - 5 ответов Б : Поколение X (Люди, которые родились в 70-ых годах)
6 - 10 ответов Б : Где-то между поколениями X и Миллениалами
11 - 15 ответов Б : Поколение Y и Z (т.е. Миллениалы)
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-24
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