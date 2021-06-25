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Миллениалы, Часть2

#Живя в Корее l 2021-06-20

Воскресный журнал

Миллениалы, Часть2

- Тест: На сколько вы Миллениал?

- Принимайте участие в тесте для интереса! :)

  (Тест вы можете прослушать в аудиофайле)

- Результаты теста :

   * 0 - 5 ответов Б : Поколение X (Люди, которые родились в 70-ых годах)

      6 - 10 ответов Б : Где-то между поколениями X и Миллениалами

    11 - 15 ответов Б : Поколение Y и Z (т.е. Миллениалы)

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