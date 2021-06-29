«Три дивы SM Entertainment»: Тхэ Ён, Луна и Вэнди

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Рубрику «Лайк от Анны Витенко» мы посвятим трем «дивам» SM Entertainment. Как вы догадываетесь, это Тхэ Ён (태연) из Girls' Generation (소녀시대), Luna (루나) из f(x) (에프엑스) и Вэнди (웬디) из Red Velvet (레드벨벳). Тхэ Ён (태연), лидер и главная вокалистка группы Girls' Generation (소녀시대), родилась 9 марта 1989 года в городе Чхончжу северной провинции Чоллла-Пукто. С детства будущая певица сметала первые места в различных музыкальных конкурсах, в которых она участвовала ради интереса. После трех лет усиленных трудов Тхэ Ён дебютирует как главная вокалистка группы Girls' Generation в 2007 году. В эфире коротко прозвучали такие песни Тхэ Ён, как «Если» (만약에), вошедший в музыкальную дорожку телесериала «Хон Гиль Дон» (쾌도 홍길동), и «I». Полностью прозвучала музыкальная композиция «Как мне тебя называть».

Луна родилась 12 августа 1993 года в городе Сеул в семье исполнителей классической музыки. Стоит отметить, что Луна стала единственным членом семьи, который не занимается исполнением классической музыки. В 2009 году Луна дебютирует в группе f(x) как главная вокалистка. Далее коротко прозвучали работы Луны - «Bluffing» или же «Блеф» музыкальная дорожка из телесериала «PLAYER» (플레이어), где в главной роли снялась Кристалл (크리스탈) из f(x), и «Даже если очень больно». В качестве последней работы Луны прозвучала песня «Falling Out» (원하기 전에).

Вэнди родилась 21 февраля 1994 года в Сеуле. Подростковый период девушка провела в Канаде. В 2012 году девушка стала трейни агентства SM Entertainment и через 2 года дебютирует в группе Red Velvet в качестве главной вокалистки. На наших волнах коротко прозвучали песни «Spring Love» (봄인가봐), «Goodbye». Нашу рубрику мы закрыли песней «Когда закончится этот дождь» (When This Rain Stops).