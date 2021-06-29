О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (3) 미안해서 어떡해

Диалог недели

빛채운(Бит Чхэ Ун) : 엄마, 나온 김에 저녁 먹고 들어가자니까.

Мама, раз мы вышли, давайте поужинаем.

해든(Хэ Дын) : 그러자 엄마~ 나 보쌈.

Давай, мам! Я хочу Поссам.

순정(Сун Чжон) : 보쌈 같은 소리. 우리가 뭐 놀러 나왔어?

Чего? Поссам? Мы же не на прогулку вышли.

재희(Чжэ Хи) : 드시고 가세요. 차 막힐거예요. 퇴근 시간이라.

Поужинайте. Сейчас пробки на дорогах. Час пик.

순정(Сун Чжон) : 그냥 집에 가서 먹어요. 저녁 해놨어요.

Просто поужинаем дома. Я приготовила ужин.

그나저나 우소장한테 미안해서 어떡해.

Кстати, мне так неловко перед вами, директор У.

퇴근하는 사람 갑자기 붙잡고 나와서.

Вы же только что освободились с работы, а я задерживаю вас.

재희(Чжэ Хи) : 저는 괜찮습니다. 얼른 타세요.

Ничего страшного. Быстрее садитесь.





Фраза недели

미안해서 어떡해

[Ми-ан-хэ-со о-тток-хэ]

Мне так неловко





Грамматика

미안해서 – от прилагательного 미안하다, которое означает «чувствовать себя неловко», «извиняться», «просить прощения» и др. И к этому прилагательному присоединено окончание -서, которое указывает причину. Далее идет 어떡해 от слова 어떡하다 в форме разговорной речи. 어떡하다 пришло от 어떻게 하다. 어떻게 – наречие, которое переводится «как» или «что», 하다 – глагол, который означает «делать». Все вместе получается 미안해서 어떡해, что переводится «как делать, мне так неловко», а попроще переводится «мне так неловко». Используя данное выражение, говорящий не только извиняется перед собеседником, но и выражает благодарность за то, что собеседник принял его просьбу.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 미안해서 어떡해

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 미안해서 어떡해요





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



