Дата рождения: 29 ноября 1984 г.

Рост: 187 см

Вес: 75 кг

Дебют: фильм «Школьная история» (학교 이야기), 2002 г.





Певец и актёр Чи Хён У родился в Сеуле, где провёл детство и юность. Окончил отделение театрального искусства университета Сонгюнгван. Дебютировал в качестве гитариста музыкальной группы «Лунный ребёнок» (문차일드) в 2001 году, ещё во время учёбы в старшей школе. На следующий год артист снялся сериале «Школьная история», а ещё через два – в ситкоме «Дневник старой девы» (올드미스 다이어리) телеканала KBS2, в котором роль продюсера Чи принесла ему большую популярность. В это же время Чи Хён У принял участие в съёмках своего первого фильма «Отель Винес» (호텔 비너스), в котором сыграл одну из ролей второго плана. Начиная с 2002 года, Чи Хён У снялся в 23 сериалах и 7 фильмах, из которых стоит выделить сериал телеканала JTBC «Шило» (송곳), снятый по мотивам одноимённого комикса, а также сериал телеканала KBS2 «Джентльмен и дама» (신사와 아가씨), показ которого запланирован на 2021 год. Параллельно с актёрской деятельностью Чи Хён У активно выступает на сцене в составе группы SGO (사거리 그오빠). Коллектив был создан в январе 2020 года. В его составе выступают четыре человека. За всё время музыканты выпустили три музыкальных альбома.