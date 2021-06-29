Компания Suresofttech - разработчик средств проверки качества программного обеспечения

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией Suresofttech (슈어소프트테크), разработчиком инструментов проверки качества программного обеспечения. У микрофона – президент компании г-н Пэ Хён Соп.





В названии компании Suresofttech есть слова sure (уверенный) и soft (мягкий), которые выражают нашу цель сделать программное обеспечение более надёжным. В наши дни, когда всё больше и больше отраслей используют программное обеспечение, мы сосредотачиваемся на повышении его надёжности, поскольку твёрдо уверены, что это будет способствовать развитию общества в целом. Если говорить более конкретно, то мы создаём инструменты для тестирования и проверки программного обеспечения, используемого в критически важных отраслях, таких как автомобильная промышленность, оборона, авиация, высокоскоростные поезда и ядерная энергетика.





Любая ошибка в критически важном программном обеспечении может привести к человеческим жертвам и даже к национальной катастрофе. Например, из-за отказа двигателя или тормоза могут возникнуть внезапные проблемы с ускорением, а выход из строя программного обеспечения активной зоны реактора может вызвать утечку радиации. Подобные аварии могут нанести большой ущерб людям и их имуществу. Бесспорно, критически важное программное обеспечение должно работать правильно. Между тем, вплоть до недавнего времени компании не чувствовали необходимости его проверять. Тем более, что оно в основном закупалось за рубежом. Однако компания Suresofttech разрабатывает свои решения с учётом того, что всё больше программного обеспечения будет разрабатываться внутри страны.





С момента основания компании прошло 20 лет, но демонстрировать значимые продажи она начала менее десяти лет назад. В течение первых десяти лет компания работала над технологическим развитием и делала инвестиции. Правительство ей помогало, считая, что её технологии будут необходимы в будущем. Я думаю, что десять долгих лет упорной работы сделали компанию такой, какая она есть сегодня. Компания смогла создать пакет полного спектра. Иными словами, она разработала технологию верификации модели, необходимую для стадий проектирования, разработки и после разработки, а также специальные технологии для стадии моделирования. Начав с нуля, компания разработала различные методики, начиная от проверки модели и заканчивая проверкой готовой продукции. Она предоставляет пакет полного спектра как универсальное решение, что является её особенностью.





В наши дни в автомобили встроено множество высокотехнологичных электрических и электронных устройств. Проверка программного обеспечения стала неотъемлемой частью предотвращения неисправностей деталей, поскольку она обеспечивает безопасность - самый важный элемент транспортных средств. Тестирование программного обеспечения становится всё более важным для электромобилей, автономного вождения, роботов, дронов и медицинских услуг. В 2019 году мировой рынок критически важного программного обеспечения составил 63 млрд долларов. По оценкам, он будет расти на 5,6% в год и в 2024 году превысит 90 млрд долларов. Беспилотные автомобили и электромобили становятся все более распространёнными, а спрос на программное обеспечение и тестирование программного обеспечения стремительно растёт. Спрос особенно высок в ключевых отраслях промышленности, таких как автомобилестроение и судостроение, а также в авиационной промышленности, которую Республика Корея стремится развивать.





До недавнего времени Республика Корея закупала для критически важных отраслей иностранное программное обеспечение. Но в последнее время всё больше программного обеспечения производится внутри страны. Мы гордимся тем, что в достижении технологической независимости есть и наша заслуга. Далеко не все зарубежные страны обладают такими технологиями как наша. Я уверен, что наши технологии будут востребованы на зарубежных рынках. В области сверхнадёжного программного обеспечения нет явного мирового лидера. Мы продолжим концентрироваться на исследованиях и разработках, применять технологии на промышленных объектах и расширять наши возможности, чтобы стать лидером в области высоконадёжного программного обеспечения.





Компания Suresofttech конкурирует с мировыми производителями инструментов для тестирования программного обеспечения, которые она разработала с использованием собственных технологий. Она расширяет своё присутствие на зарубежных рынках, проникая в США и Китай. Выходя за пределы собственной страны, компания становится глобальным поставщиком.