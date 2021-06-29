Группа BTS четыре недели на первой строчке чарта Billboard Hot 100

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Бойз-группа BTS снова побила свой собственный рекорд: новая песня супервёзд K-pop под названием Butter четыре недели подряд занимала первое место в главном американском хит-параде песен Billboard Hot 100. BTS - первые азиатские исполнители, которые возглавляют чарт на протяжении четырёх недель подряд, а Butter - одна из тринадцати песен за всю историю хит-парада, которая удерживается в чарте четыре недели подряд. Глобальная популярность BTS и их успех на музыкальной сцене США оказывают влияние на экономику. Помимо песен, товары, связанные с участниками группы, в том числе то, что они рекламируют, продаётся как горячие пирожки. BTS находится на вершине чарта Billboard Hot 100 в общей сложности девять недель. В прошлом году группа стала первым южнокорейским коллективом, который возглавил чарт со своим хитом Dynamite. Затем первое место в чарте заняли песня Savage Love с участием BTS и ещё одна песня группы Life Goes On. Таким образом, группа BTS пользуются устойчивой популярностью в США. О том, в чём причина успеха, расскажет экономический обозреватель Чон Чхоль Чжин.





У группы BTS успешная стратегия. В 2012 году южнокорейский певец Сай со своей песней «Каннамский стиль» в течение семи недель подряд занимал второе место в Billboard Hot 100, но так и не смог достичь вершины. Причина в том, что песня была не на английском языке. Солисты BTS, я думаю, приняли это во внимание. Butter - полностью англоязычная песня, и в её тексте есть некоторые отголоски таких выдающихся певцов как Майкл Джексон и Ашер, а это очень нравится американской аудитории. Группа BTS также выпустила различные ремиксы на Butter, что способствовало увеличению продаж загрузок и потоковых трансляций. Стратегия оказалась эффективной.





Музыканты BTS добились успеха благодаря своей блестящей стратегии и глобальной фанатской базе, которая известна как один из самых могущественных фэндомов в мире. В результате растёт экономическое влияние группы. Согласно отчету министерства культуры, спорта и туризма и действующего при нём Корейского института культуры и туризма, попадание BTS в чарт Billboard Hot 100 в прошлом году, по оценкам, увеличит южнокорейский экспорт потребительских товаров, включая косметику, продукты питания и одежду, на 312 млн долларов. Более ранний анализ, проведённый Институтом экономики группы Hyundai, показал, что экономический эффект от деятельности BTS с 2014 по 2023 год составит почти 50 млрд долларов. Товары, связанные с BTS, в большинстве случаев распродаются сразу после их выпуска.





Сообщают, что рестораны быстрого питания McDonald’s в Индонезии временно прекратили работу после того, как местные жители устремилось в них, чтобы попробовать BTS Meal. Сегодня BTS Meal, в который входит Chicken McNuggets, предлагается в 49 странах. Сотрудничая с BTS, гигант быстрого питания продаёт блюда под брендом K-pop по всему миру. Я уверен, что мировые продажи резко выросли, хотя точные цифры пока не обнародованы. В Республике Корея среднесуточная продажа McNuggets в период с 27 мая по 3 июня подскочила на колоссальные 283% по сравнению с четырьмя неделями до выпуска BTS Meal.





BTS Meal, предлагаемый McDonald’s, буквально потряс весь мир. Он настолько популярен, что бумажная упаковка, чашки, коробки и футболки BTS Crew с корейским алфавитом, которые носят сотрудники McDonald’s, продаются намного дороже своей реальной цены. Поклонники объясняют, что упаковка - это предмет коллекционирования. Чтобы извлечь выгоду из огромного эффекта BTS, компании изо всех сил стараются использовать группу для продвижения своей продукции. Как только чрезвычайно популярный бойз-бэнд появится в рекламе их продуктов, компании наверняка увидят рост продаж и улучшат положительный имидж своего бренда.





Компания hy, бывшая Korea Yakult, продаёт кофе в бутылках в упаковке с участием BTS. В первый год экспорта в 2019 году компания продала 910 тысяч единиц продукции, а в прошлом году эта цифра возросла до 2 млн 700 тыс. Продажи растут с тех пор, как в 2018 году производитель начал сотрудничать с BTS. Говорят, что объём зарубежных продаж бренда массажных кресел Bodyfriend увеличился на 20% после того, как он выбрал BTS в качестве своей рекламной модели.





Рыночная капитализация агентства Hybe, ранее известного как Big Hit Entertainment, превысила 9 млрд долларов. По размеру рыночной капитализации агентство входит в список сорока крупнейших компаний страны. В октябре прошлого года акции Big Hit Entertainment начали торговаться на основных фондовых биржах страны.





Новое слово «фэндустрия» было придумано путём объединения слов «фэндом» и «индустрия». В наши дни фанаты активно вовлекаются в соответствующую индустрию и даже возглавляют её. Бум корейской поп-культуры называют корейской волной или халлю. В настоящее время количество поклонников халлю во всём мире превышает 100 млн человек, а количество фан-клубов халлю приближается к двум тысячам. По данным IBK Securities, состояние фэндомной экономики Big Hit Entertainment превышает 7 млрд долларов. Если количество фанатов халлю будет продолжать расти, экономика фэндома также будет расти. K-pop составляет основу экономики фэндомов, а Республика Корея сможет и дальше оставаться лидером рынка.





Халлю может вызвать бум в различных отраслях. Есть надежда, что участники экономической деятельности в полной мере проявят своё воображение и креативность, поэтому индустрия фэндомов во главе с BTS станет новым двигателем роста южнокорейской экономики.