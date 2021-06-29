Шепот стен (모교)





Ын Хи (в исполнении актрисы Ким Со Хен) через много лет возвращается на должность директора школы, которую она сама когда-то закончила. Там она знакомится с ученицей Ха Ен, которую все считают проблемным ребенком несмотря на то, что она, на самом деле, жертва обстоятельств. Однако в школе происходят странные события, и вскоре они выясняют ужасную тайну, и вместе им предстоит пройти сквозь тяжелые испытания в поисках правды и справедливости…