Шепот стен (모교)
2021-06-29
#Пять минут о кино l 2021-06-29
Ын Хи (в исполнении актрисы Ким Со Хен) через много лет возвращается на должность директора школы, которую она сама когда-то закончила. Там она знакомится с ученицей Ха Ен, которую все считают проблемным ребенком несмотря на то, что она, на самом деле, жертва обстоятельств. Однако в школе происходят странные события, и вскоре они выясняют ужасную тайну, и вместе им предстоит пройти сквозь тяжелые испытания в поисках правды и справедливости…
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-28
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