Акула: Начало (샤크 : 더 비기닝)





Режиссер: Чхэ Ë Чжун

В ролях: Ким Мин Сок, Ви Ха Чжун, Чон Вон Чхан

Жанр: Боевик

Премьера: 17 июня 2021 год

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет





Чха У Соль – мягкий, застенчивый парень. Природа не наделила его физическими данными и стойким характером, чтобы защитить себя от нападок сверстников. Однажды загнанный в угол Чха У Соль в ходе ссоры причиняет своему обидчику серьёзное увечье, за что попадает в воспитательную колонию. Чха У Соль – не тот человек, который в одиночку может выжить в исправительном учреждении, поэтому он обращается за помощью к другому заключённому, бывшему чемпиону страны по смешанным единоборствам, ставшему для него последней надеждой. Так начинается история Чха У Соля на пути к свободе от страха и унижения.