Акула: Начало (샤크 : 더 비기닝)

Шепот стен (모교)
2021-06-29
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-28
Режиссер: Чхэ Ë Чжун
В ролях: Ким Мин Сок, Ви Ха Чжун, Чон Вон Чхан
Жанр: Боевик
Премьера: 17 июня 2021 год
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами младше 15 лет
Чха У Соль – мягкий, застенчивый парень. Природа не наделила его физическими данными и стойким характером, чтобы защитить себя от нападок сверстников. Однажды загнанный в угол Чха У Соль в ходе ссоры причиняет своему обидчику серьёзное увечье, за что попадает в воспитательную колонию. Чха У Соль – не тот человек, который в одиночку может выжить в исправительном учреждении, поэтому он обращается за помощью к другому заключённому, бывшему чемпиону страны по смешанным единоборствам, ставшему для него последней надеждой. Так начинается история Чха У Соля на пути к свободе от страха и унижения.
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-28
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