Актёр Сон Ган Хо утверждён в качестве члена жюри Каннского кинофестиваля

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Южнокорейский актёр Сон Ган Хо (송강호) официально утверждён в качестве члена жюри 74-го Каннского кинофестиваля, который будет проходить с 6 по 17 июля. Об этом стало известно 23 июня, после того как организаторы объявили полный состав жюри основного конкурса. На сегодняшний день Сон Ган Хо является пятым по счёту представителем РК в состав жюри Каннского кинофестиваля. До него подобной чести были удостоены режиссёры Син Сан Ок (신상옥), Ли Чхан Дон (이창동), Пак Чхан Ук (박찬욱) и актриса Чон До Ëн (전도연). Кроме актёра из РК в список вошли ещё восемь ведущих мастеров мировой кинематографии. Прежде всего, это председатель жюри, режиссёр Спайк Ли, режиссёры Мати Дьоп, Джессика Хауснер, Клебер Мендонса Филью, певица Милен Фармер, актрисы Мэгги Джилленхол и Мелани Лоран, актер Тахар Рахим. Каннский кинофестиваль пройдёт в период с 6 по 17 июля 2021 года. Членам жюри в рамках основного конкурса предстоит оценить 24 кинокартины.