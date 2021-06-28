Международный телеканал KBS KOREA начинает вещание

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В четверг, 1 июля, начинает работу новый международный телеканал на корейском языке KBS KOREA. Данное решение было принято в рамках реорганизации ранее существовавшего телеканала KBS World 24. Контент вещания KBS KOREA включает в себя новостные репортажи телеканала KBS1, а также ряд основных документальных и развлекательных передач. Кроме того, основу вещания составят передачи о корейском языке, истории Кореи, передачи для детей. KBS KOREA будет доступен для просмотра через спутниковое телевидение, IPTV и OTT вещание и на платформе YouTube. Также канал можно будет просмотреть в центрах изучения корейского языка Сэчжон.