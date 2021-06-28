Bigmama вернулась спустя девять лет

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Легендарная группа Bigmama (빅마마) впервые за девять лет выпустила новую музыкальную пластинку. В четверг, 24 июня, вышел сингл под названием «Ещё один день» (하루만 더). «Мы очень рады возможности вновь обрадовать наших поклонников. В то же время нас одолевает некоторое волнение, поскольку это наша первая совместная работа за столь долгое время» - такими словами описывают свои эмоции участницы группы. Новый сингл представляет собой балладу в жанре R&B. Она написана в форме послания к бывшему возлюбленному, содержащего боль и сожаление от разлуки. Группа Bigmama дебютировала 2003 году. В её составе выступают четыре участницы Син Ëн А (신연아), Ли Чжи Ëн (이지영), Ли Ëн Хён (이영현) и Пак Мин Хе (박민혜). Группа известна своими хитами, в числе которых песни «Отвержение» (체념), «Измена» (배반), «Отказ» (거부), «Девушка» (여자).