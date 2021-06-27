Возобновились съёмки фильма «Богота»

ⓒ Megabox Plus M

В РК продолжились съёмки фильма «Богота» (보고타) режиссёра Ким Сон Чжэ (김성제). Об этом 23 февраля сообщили в кинопрокатной компании Megabox Plus M. Основное действие фильма происходит в Колумбии. Съёмки в Боготе начались в январе прошлого года, однако спустя два месяца были остановлены по причине пандемии коронавируса. Текущая ситуация не пока позволяет вернуться в Колумбию для завершения съёмок. Поэтому оставшиеся кадры будут сняты в РК. Сюжет фильма «Богота» повествует о жизненном пути в Колумбии 19-летнего юноши по имени Кук Хи. Роль главного героя исполнит актёр Сон Чжун Ги (송중기). В фильме также примут участие актёры Ли Хи Чжун (이희준) и Квон Хэ Хё (권해효).