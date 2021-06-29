Сказание о Хынбу

Шепот стен (모교)
2021-06-29
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-06-29
Давным-давно в одной деревне жили-были муж и жена с двумя сыновьями. Старшего сына звали Нольбу, а младшего – Хынбу. Когда родители братьев умерли, всё наследство забрал себе Нольбу, а семью Хынбу он выгнал из дома.
В тот день дети снова плакали от голода, всю семью пробирал холод. И тогда Хынбу не выдержал и пошёл к Нольбу.
- Здравствуй, дорогая невестка! Дай мне, пожалуйста, немного риса.
- Что? Ты смеешь просить у меня риса?
С этими словами жена Нольбу ударила Хынбу по щеке лопаткой от риса.
Наконец наступила весна. Под крышей дома Хынбу свила гнездо ласточка. Однажды в её гнездо незаметно заползла огромная змея.
- Ах ты, проклятая змея! Убирайся отсюда!
- Посмотри, из гнезда выпал самый маленький птенец, который совсем недавно родился.
Хынбу аккуратно зашил птенцу сломанную лапку. Через месяц ласточка была снова здорова и могла летать.
Следующей весной ласточки принесли Хынбу в клюве семечко тыквы. Хынбу с женой с удовольствием посадили это семечко. Вскоре оно дало ростки, затем показались стебельки, зацвели цветы и созрели огромные тыквы.
- Пили, пила, плавно!
- Пили, пила, быстро!
- Пили, пила, резво!
Из сундука и мешка, которые оказались в тыквах, продолжали сыпаться деньги и рис. Теперь семья Хынбу разбогатела.
Услышав новость о Хынбу, злой по натуре Нольбу отыскал гнездо ласточки. Он даже тайком просунул туда руку и нарочно сломал птице лапку, а затем наскоро её вылечил.
На следующий год ласточка принесла Нольбу в клюве семечко тыквы. Он посадил семечко, и вскоре у него тоже взошли тыквы.
Что же было внутри этих тыкв?
Из тыкв показались грабители и стражники, которые разрушили дом Нольбу, а его с женой отколотили дубинками.
- Мы знаем, что вы житья не давали добряку Хынбу и выгнали его из дома!
- Простите! Мы виноваты!
Семья Нольбу изнывала от голода, а идти им было некуда. Им ничего не оставалось, как пойти в дом Хынбу. Но Хынбу радостно принял брата и невестку. Вместе они зажили счастливо, а ласточки так и продолжали прилетать к ним каждую весну.
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-28
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