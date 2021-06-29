Сказание о Хынбу

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Давным-давно в одной деревне жили-были муж и жена с двумя сыновьями. Старшего сына звали Нольбу, а младшего – Хынбу. Когда родители братьев умерли, всё наследство забрал себе Нольбу, а семью Хынбу он выгнал из дома.





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В тот день дети снова плакали от голода, всю семью пробирал холод. И тогда Хынбу не выдержал и пошёл к Нольбу.

- Здравствуй, дорогая невестка! Дай мне, пожалуйста, немного риса.

- Что? Ты смеешь просить у меня риса?

С этими словами жена Нольбу ударила Хынбу по щеке лопаткой от риса.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Наконец наступила весна. Под крышей дома Хынбу свила гнездо ласточка. Однажды в её гнездо незаметно заползла огромная змея.

- Ах ты, проклятая змея! Убирайся отсюда!

- Посмотри, из гнезда выпал самый маленький птенец, который совсем недавно родился.

Хынбу аккуратно зашил птенцу сломанную лапку. Через месяц ласточка была снова здорова и могла летать.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Следующей весной ласточки принесли Хынбу в клюве семечко тыквы. Хынбу с женой с удовольствием посадили это семечко. Вскоре оно дало ростки, затем показались стебельки, зацвели цветы и созрели огромные тыквы.

- Пили, пила, плавно!

- Пили, пила, быстро!

- Пили, пила, резво!

Из сундука и мешка, которые оказались в тыквах, продолжали сыпаться деньги и рис. Теперь семья Хынбу разбогатела.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Услышав новость о Хынбу, злой по натуре Нольбу отыскал гнездо ласточки. Он даже тайком просунул туда руку и нарочно сломал птице лапку, а затем наскоро её вылечил.

На следующий год ласточка принесла Нольбу в клюве семечко тыквы. Он посадил семечко, и вскоре у него тоже взошли тыквы.

Что же было внутри этих тыкв?





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Из тыкв показались грабители и стражники, которые разрушили дом Нольбу, а его с женой отколотили дубинками.

- Мы знаем, что вы житья не давали добряку Хынбу и выгнали его из дома!

- Простите! Мы виноваты!

Семья Нольбу изнывала от голода, а идти им было некуда. Им ничего не оставалось, как пойти в дом Хынбу. Но Хынбу радостно принял брата и невестку. Вместе они зажили счастливо, а ласточки так и продолжали прилетать к ним каждую весну.