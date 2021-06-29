Семь самых крепких пар корейского шоу-бизнеса

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В эфире мы нередко рассказываем нашим радиослушателям о вновь появившихся или по каким-то причинам расставшихся звездных парах k-pop. Но нам вдруг стало интересно, а как поживают пары, о которых давненько ничего не слышно? Неужели они расстались? Поэтому мы решили провести расследование и поделиться с вами результатами. Итак, наш рейтинг звездных пар-долгожителей в новом выпуске рубрики!