Семь самых крепких пар корейского шоу-бизнеса

Шепот стен (모교)
2021-06-29
#Новости шоу-бизнеса l 2021-06-30
В эфире мы нередко рассказываем нашим радиослушателям о вновь появившихся или по каким-то причинам расставшихся звездных парах k-pop. Но нам вдруг стало интересно, а как поживают пары, о которых давненько ничего не слышно? Неужели они расстались? Поэтому мы решили провести расследование и поделиться с вами результатами. Итак, наш рейтинг звездных пар-долгожителей в новом выпуске рубрики!
2021-06-29
2021-06-28
2021-06-28
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