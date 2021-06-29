Дата рождения: 28 декабря 2000 г.

Рост: 173 см

Вес: 64 кг

Дебют: сингл «Прогулка» (산책), 2018 г.





Певец Ли Му Чжин (이무진) родился в городе Коян провинции Кёнгидо. В настоящее время проходит обучение в Сеульском университете искусств по специальности современная музыка. В возрасте 18 лет принял участие в музыкальном конкурсе «Голос Кояна» (고양보이스), в котором одержал победу. В качестве приза получил шанс записать саундтрек к комиксу о городе Коян. В 2021 году выпустил сингл «Светофор» (신호등), записал саундтреки к фильму «Пупелль из города дымоходов» (굴뚝마을의 푸펠) и второму сезону «Мудрая врачебная жизнь» (슬기로운 의사생활). Последняя песня, «Дождь и ты» (비와 당신), представляет собой римейк-версию песни певца Пак Чун Хуна (박중훈), прозвучавшей в фильме «Звезда радио» (라디오 스타) в 2006 году.