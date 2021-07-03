Чайная культура распространилась в Корее во многом благодаря дзен-буддисту по имени Чхоый. Его авторству даже принадлежит книга «Тондасон» (Гимны о чае), в которой подробно описана культура чаепития. В нашем выпуске вы сможете послушать традиционные мелодии, подходящие для умиротворённого наслаждения чаем, а также познакомиться с некоторыми эпизодами из жизни корейских просветителей, которые любили чай.





Выпуск 520. Чай

* Мелодия «Хахён тодыри» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго)

* Мелодия «Ветер в саду» – Ким Гён А (флейта пхири)

* Мелодия «Кёнпхуннён» – Син Чжу Хи (бамбуковая флейта тэгым)