РК и страны SICA договорились расширять сотрудничество
2021-07-03
#Мелодии Кореи l 2021-06-30
Чайная культура распространилась в Корее во многом благодаря дзен-буддисту по имени Чхоый. Его авторству даже принадлежит книга «Тондасон» (Гимны о чае), в которой подробно описана культура чаепития. В нашем выпуске вы сможете послушать традиционные мелодии, подходящие для умиротворённого наслаждения чаем, а также познакомиться с некоторыми эпизодами из жизни корейских просветителей, которые любили чай.
Выпуск 520. Чай
* Мелодия «Хахён тодыри» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго)
* Мелодия «Ветер в саду» – Ким Гён А (флейта пхири)
* Мелодия «Кёнпхуннён» – Син Чжу Хи (бамбуковая флейта тэгым)
2021-07-03
2021-07-01
2021-07-01
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