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Чай

#Мелодии Кореи l 2021-06-30

Мелодии Кореи

Чай

Чайная культура распространилась в Корее во многом благодаря дзен-буддисту по имени Чхоый. Его авторству даже принадлежит книга «Тондасон» (Гимны о чае), в которой подробно описана культура чаепития. В нашем выпуске вы сможете послушать традиционные мелодии, подходящие для умиротворённого наслаждения чаем, а также познакомиться с некоторыми эпизодами из жизни корейских просветителей, которые любили чай. 


Выпуск 520. Чай

* Мелодия «Хахён тодыри» – Ли Сэ Хван (смычковая цитра комунго) 

* Мелодия «Ветер в саду» – Ким Гён А (флейта пхири) 

* Мелодия «Кёнпхуннён» – Син Чжу Хи (бамбуковая флейта тэгым)

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