ВЕБ-ТУНЫ: МИР ЭМОЦИЙ И ФЭНТЕЗИ ОНЛАЙН

ТЕМА НОМЕРА 3 «Вселенная историй» для трансмедийного шоу-бизнеса. Ч.2





Одна вселенная — разные истории

Трансмедийное повествование подразумевает стратегию, нацеленную на создание разнообразного контента на основе одного источника с использованием различных медиа, платформ и жанров. В основном применяются два подхода: в первом случае, после того как оригинал добился успеха, с интервалами производятся переделки, во втором — с самого начала создаются кроссоверы в разных жанрах.

Пример первого подхода — «Неудавшаяся жизнь» (2012—2013 гг.) Юн Тхэ Хо*. Когда выходящий на Daum веб-тун стал очень популярным, в 2013 году по нему сняли веб-фильм «Неудавшаяся жизнь: приквел», рассказывающий о событиях из прошлого главных героев, не вошедших в оригинальный веб-тун. В 2014 году на кабельном канале tvN был показан сериал «Неудавшаяся жизнь» из 20 эпизодов, в котором главную роль, как и в веб-фильме, сыграл Им Си Ван. Во время выхода сериала Юн Тхэ Хо выпустил 5 спецэпизодов веб-туна, в которых рассказал о прошлой жизни одного из главных персонажей, г-на О.

Сиквел веб-туна «Неудавшаяся жизнь- 2» выходил с 2015 по 2018 год на Daum и KakaoPage. Если оригинальный веб-тун рассказывал о жизни временного сотрудника, вынужденного в одиночку выживать в крупной компании, в сиквеле акцент сместился на борьбу мелкого бизнеса против корпораций. Веб-тун, веб- фильм и сериал рассказывают отдельные истории, но все они — части вселенной под названием «Неудавшаяся жизнь».

В то же время «Итхэвон класс» (2016—2018 гг.; Кван Чжин) — это пример трансмедийной адаптации в международном контексте. В 2017 году, когда этот веб-тун выходил в Корее, была выпущена его японская адаптация под названием «Роппонги класс». Она выходила на платформе цифровых комиксов Piccoma, управляемой Kakao Japan, японским подразделением Kakao Corp.

В начале 2020 года корейский телеканал JTBC выпустил на его основе одноимённый сериал, привлёкший внимание Netflix. В итоге сериал «Итхэвон класс» занял второе место в общем топе Netflix Japan, а продажи веб-туна «Роппонги класс» по сравнению с тем же периодом предыдущего года выросли на 454%.





© Kwang jin / Courtesy of Daum Webtoon, JTBC

Сериал «Итхэвон класс» имеет самые высокие зрительские рейтинги среди сериалов, поставленных по веб-тунам. Картина, действие которой происходит в Итхэвоне, мультикультурном квартале Сеула, рассказывает, как молодой глава стартапа борется против крупной продовольственной компании.

Сериал «Итхэвон класс» имеет самые высокие зрительские рейтинги среди сериалов, поставленных по веб-тунам. Картина, действие которой происходит в Итхэвоне, мультикультурном квартале Сеула, рассказывает, как молодой глава стартапа борется против крупной продовольственной компании.





В роли моста

Веб-тун «Что не так с секретарём Ким?» (2016—2018 гг.) сыграл роль своего рода моста между веб-романом и сериалом. Веб-тун стал успешной адаптацией вышедшего в 2013 году одноимённого веб-романа Чон Гён Юна, бережно сохранив подход к теме, который был в оригинале. Веб-тун добился огромной популярности, и в 2018 году канал tvN создал на его основе сериал, тоже ставший хитом. На волне популярности через пять лет после выхода онлайн оригинальный веб-тун был издан в виде книги.





«Космические чистильщики» рассказывает о космическом корабле «Победа», собирающем космический мусор, и драматических событиях, разворачивающихся после того, как команда находит девочку-андроида Дороти, которая, по слухам, является оружием массового уничтожения.

Courtesy of Netflix





Фильм режиссёра Чо Сон Хи «Космические чистильщики», вышедший на Netflix в феврале 2021 года, рассказывает о космическом корабле «Победа», собирающем космический мусор, и драматических событиях, разворачивающихся после того, как команда находит девочку-андроида Дороти, которая, по слухам, является оружием массового уничтожения. Здесь стратегия трансмедийного сторителлинга была применена ещё на этапе планирования: компания Bidangil Pictures должна была снять фильм, а Kakao Entertainment Corp. выпустить веб-тун. В итоге до премьеры фильма на Netflix с мая по сентябрь 2020 года на KakaoPage вышло 19 эпизодов одноимённого веб-туна.

После выхода фильма в Корее были выпущены очередные эпизоды веб-туна, а в Японии, Северной Америке, Индонезии и Франции одновременно начали выпускать веб-тун с первого эпизода. В отсутствие временных ограничений фильма в веб-туне смогли более подробно рассказать истории каждого из персонажей.

Стратегию «Космических чистильщиков», когда в фильме и веб-туне читателям и зрителям одновременно показывают историю, оптимизированную под особенности каждого жанра, можно рассматривать как эволюционировавшую форму трансмедийного сторителлинга. Фильм и веб-тун играют каждый свою уникальную роль, чтобы создать единую вселенную, позволяя таким образом получить более богатый опыт развлечения как для зрителей, так и для читателей.





Чхэ Хи Сан профессор отделения рекламы, связей с общественностью и визуальной коммуникации Университета Хансин





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.