Север ужесточает контроль над идеологией

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29 июня в главной северокорейской газете «Нодон синмун» опубликована передовая статья под заголовком «Идеология - сильнейшее оружие в строительстве социализма». Нынешняя ситуация в стране в ней названа «наихудшей из трудностей», и в этой связи содержится призыв к общественности вести идеологическую войну. Стремясь ещё больше ужесточить дисциплину среди населения, северокорейские СМИ призывают поставить заслон притоку капиталистической культуры. Северная Корея усилила контроль над идеологией с тех пор, как Ким Чон Ын пришёл к власти, чтобы не дать представителям молодого поколения возможности восхищаться внешним миром и не доверять режиму. С подробностями – доктор Хон Мин из Корейского института национального воссоединения.