Сближаясь с Севером: Наглядная агитация в КНДР

РК и страны SICA договорились расширять сотрудничество
2021-07-03
#Сближаясь с Севером l 2021-07-01
Энциклопедии определяют наглядную агитацию как изобразительные средства, применяемые для политического воздействия на массы. Она считается важным средством идеологического воспитания. Ежегодно выпускается до ста наименований пропагандистских плакатов, призывающих людей к достижению целей, которые изложены в новогодней статье, публикуемой центральными СМИ. Плакаты выпускаются также в связи с важными событиями в жизни страны. Наглядная агитация считается на Севере настолько важным средством воспитания народа, что главная газета страны «Нодон синмун» регулярно публикует пропагандистские плакаты. Более подробно на эту тему – профессор Чхве Хи Сон из Института изобразительных искусств Университета Чунан.
2021-07-03
2021-07-01
2021-07-01
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