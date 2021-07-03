Правительство РК утвердило второй дополнительный бюджет

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1 июля правительство Республики Корея утвердило дополнительный бюджет в размере 33 трлн вон (29 млрд 200 млн долларов). Он предусматривает три варианта поддержки населения - выплату пособий жителям страны с наиболее низким уровнем дохода, финансовую помощь представителям малого бизнеса и кэшбэк по кредитным картам для всех жителей страны. Наибольшая доля бюджета приходится на выплату единовременных пособий жителям с наименьшим доходом. Помощь в размере 250 тыс. вон (220 долларов) будет начисляться каждому члену семей, подпадающих под эту категорию. При этом малоимущие семьи получат дополнительную единовременную помощь в размере 100 тыс. вон (88 долларов) на человека.

Кэшбэк по кредитным картам сможет получить любой гражданин страны вне зависимости от уровня дохода. Ежемесячный лимит кэшбэка составит 100 тыс. вон (88 долларов), а общий лимит – 300 тыс вон (264 доллара). Кроме того, 1 млн 130 тыс. владельцев малого бизнеса получат минимум по 9 млн вон (7.950 долларов), если их предприятия понесли убытки из-за карантинных ограничений. Статьи расхода дополнительного бюджета предполагают также поддержку молодёжи в поисках работы и жилья, поддержку индустрий развлечения и отдыха, закупку дополнительных партий вакцины от COVID-19. 12 трлн 600 млрд (11 млрд 130 млн долларов) дополнительного бюджета будут использованы для оздоровления региональной экономики.

Примечательно, что принятый правительством дополнительный бюджет не требует выпуска государственных облигаций. Основное финансирование будет производиться за счёт дополнительных налоговых поступлений или профицитных средств.