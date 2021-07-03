Политики РК готовятся к президентским выборам

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В Республике Корея начинается подготовка к президентским выборам 2022 года. О намерении участвовать в них уже заявили такие влиятельные политики как бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль, губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён, бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн и бывший министр юстиции Чху Ми Э. Последние три кандидата представляют правящую Демократическую партию Тобуро. Выборы кандидата в президенты от правящей партии пройдут с 9 по 11 июля.

На данный момент наиболее сильным кандидатом в президенты от Демократической партии Тобуро считается Ли Чжэ Мён. Он считает необходимым переход к перспективной индустриальной экономике, чтобы расширить возможности для инвестиций и создать основу устойчивого роста. Став президентом, он обещал немедленно приступить к активной политике стимулирования экономики. На втором месте – бывший премьер-министр Ли Нак Ён, далее следуют кандидаты Чон Сэ Гюн и Чху Ми Э. Эксперты считают, что ближе к внутрипартийным выборам могут сформироваться два лагеря кандидатов – Ли Чжэ Мёна и его оппонентов.

Вместе с тем, один из наиболее влиятельных кандидатов от оппозиции, бывший генеральный прокурор Юн Сок Ёль обещает использовать все возможные способы для отстранения от власти нынешней правящей партии. Он обещает восстановить конституционную силу свободной демократии. Юн Сок Ёль добавил, что после ухода в отставку с государственной должности встретился со многими людьми, которые озабочены будущим государства. Эксперты считают, что если оппозиции удастся выдвинуть единого кандидата, то выборы для правящей партии могут оказаться сложными.