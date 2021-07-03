РК и страны SICA договорились расширять сотрудничество

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25 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидеры восьми стран Центральной Америки приняли совместное заявление, в котором договорились развивать сотрудничество в условиях глобального изменения климата, пандемии COVID-19 и четвёртой промышленной революции. Соглашение было достигнуто на первом за 11 лет саммите Республики Корея и стран-членов Системы центрально-американской интеграции (SICA), в которую входят Белиз, Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика.

В ходе саммита, состоявшегося в формате видеоконференции, Мун Чжэ Ин отметил, что Сеул готова поделиться опытом проведения карантинных мер, и выразил надежду на обширное сотрудничество, ориентированное на будущее. Он пообещал приложить усилия для обеспечения развивающихся стран вакцинами против COVID-19. Председатель SICA, президент Коста-Рики Карлос Альварадо Кесада поблагодарил Мун Чжэ Ина и выразил надежду на его визит в Центральную Америку.

В ходе встречи стороны также упомянули о важности сотрудничества в восстановлении экономики. Кроме того, главы стран Центральной Америки пообещали поддерживать усилия южнокорейского правительства, направленные на полное ядерное разоружение Корейского полуострова и построение мира в регионе. В совместном заявлении участников встречи также говорится о важности межкорейского сотрудничества и диалога.

Система центральноамериканской интеграции образована в 1991 году. Общая численность населения стран SICA насчитывает 58 млн человек. ВВП стран региона по состоянию на 2010 год составляет 266 млрд долларов.