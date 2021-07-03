Красные каблуки (빨강 구두)

Новый альбом MONSTA X
2021-07-03
#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-05
Режиссер: Пак Ки Хён
Сценарист: Хван Сун Ëн
В ролях: Чхве Мён Гиль, Со И Хён, Пак Юн Чжэ, Син Чжон Юн, Чон Ю Мин
Премьера: 5 июля 2021 год
Главная героиня Мин Хи Гён вместе с мужем воспитывает дочь. С детства она мечтала стать известным дизайнером обуви, однако семья стала для неё преградой на пути к осуществлению мечты. Хи Гён вот уже который год работает на обувном заводе. Неудовлетворённая текущим положением, она решает оставить семью и заняться бизнесом. Вскоре её муж погибает в результате дорожно-транспортной аварии, дочь вовсе остаётся одна. Воспитанием Ким Чжин А, так зовут девочку, занимается её соседка. Став взрослой, Чжин А решается отомстить своей матери.
2021-07-03
2021-07-05
2021-07-04
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