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Красные каблуки (빨강 구두)

#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-05


Режиссер: Пак Ки Хён

Сценарист: Хван Сун Ëн

В ролях: Чхве Мён Гиль, Со И Хён, Пак Юн Чжэ, Син Чжон Юн, Чон Ю Мин 

Премьера: 5 июля 2021 год


Главная героиня Мин Хи Гён вместе с мужем воспитывает дочь. С детства она мечтала стать известным дизайнером обуви, однако семья стала для неё преградой на пути к осуществлению мечты. Хи Гён вот уже который год работает на обувном заводе. Неудовлетворённая текущим положением, она решает оставить семью и заняться бизнесом. Вскоре её муж погибает в результате дорожно-транспортной аварии, дочь вовсе остаётся одна. Воспитанием Ким Чжин А, так зовут девочку, занимается её соседка. Став взрослой, Чжин А решается отомстить своей матери.

Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
Красные каблуки (빨강 구두)
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