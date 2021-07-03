Валерий Насонов из Екатеринбурга, часть 2

Новый альбом MONSTA X
2021-07-03
#Вы в эфире l 2021-07-04
Краткое содержание выпуска:
#Новый слушатель
#Радиокружок в детстве
#Радио - окно в мир музыки
#Возврашение к радио
#Екатеринбург - промышленный центр страны!
#Природа - спасение от суеты
Приемник В.Насонова
Летняя и зимняя прогулки
2021-07-03
2021-07-05
2021-07-04
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