Сингл Butter группы BTS – лучшая песня этого лета

ⓒ Big Hit Music

Музыкальный сервис Spotify представил ежегодный глобальный прогноз самых перспективных песен летнего сезона. В опубликованный 1 июля плей-лист вошли 25 музыкальных треков, в числе которых оказалась песня Butter группы BTS (방탄소년단). Кроме певцов из РК также были отмечены такие именитые исполнители как Ed Sheeran, Justin Bieber, Dua Lipa. Необходимо заметить, что участники BTS стали единственными представителями РК в представленном плей-листе. Напомним, BTS опубликовала последний музыкальный хит Butter 21 мая 2021 года. Песня написана на английском языке. По состоянию на 3 июля сингл держит уверенное лидерство в чарте Billboard Hot 100.