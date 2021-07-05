Хореограф танцевального коллектива Ambiguous о планах на будущее

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Танцевальный коллектив Ambiguous, получивший широкую известность благодаря клипу «Почувствуй ритм Кореи: Сеул» (Feel the Rhythm of Korea: SEOUL), выразил желание к сотрудничеству с японской анимационной студией Studio Ghibli. Об этом и других планах на будущее 29 июня в своём интервью рассказал хореограф Ким Бо Рам. По его словам, он является давним поклонником мультфильмов от Studio Ghibli, и его главная мечта – запечатлеть философию и хореографию танцевального коллектива в анимации в сотрудничестве Studio Ghibli. В особенности хотелось бы создать такой танец, которым смогли бы насладиться миллионы ребят по всему миру, добавил он. Между тем, танцевальный коллектив Ambiguous благодаря сотрудничеству с музыкальной группой Ли Наль Чхи (이날치) и британской рок-группой Coldplay добился большой популярности, причём не только в РК, но и по всему миру. Тем не менее, отмечает Чан Гён Мин, директор Ambiguous Dance Company, жанр современного танца пока ещё не приобрёл массовый характер. Коллектив Ambiguous со своей стороны прикладывает все усилия для его популяризации, добавил он. Каждый день участники коллектива проводят многочасовые репетиции, оттачивая танцевальные движения. Главная цель – доставить максимальную радость зрителю. На оставшуюся часть года запланирована масса выступлений. Одно из них состоится в сентябре в городе Кванмён провинции Кёнгидо. Напомним, танцевальный коллектив Ambiguous был основан в 2007 году. На сегодняшний день в его составе выступают 12 танцоров: Кан Да Сом (강다솜), Ким Хён Хо (김현호), Нам Га Ëн (남가영), Син Чжэ Хи (신재희), Ю Дон Ин (유동인), Ли Хе Сан (이혜상), Им Со Чжон (임소정), Чо Чжун Хон (조준홍), Чин Да Ун (진다운), Чха Гю Хва (차규화), Чхве Гён Хун (최경훈) и Ким Бо Рам (김보람).