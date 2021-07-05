Специальная программа Пусанского международного кинофестиваля

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6 сентября состоится открытие XXVI-го Пусанского международного кинофестиваля (BIFF). По сообщениям организаторов, в рамках одной из программ «Кино чудо-женщин» (Wonderwoman's Movie) состоится показ десяти кинокартин женщин-режиссёров. Это фильмы «Салам, Бомбей» (режиссёр Мира Наир, 1998), «Простая жизнь» (режиссёр Энн Хуэй, 2011), «Сузаку» (режиссёр Наоми Кавасе, 1994), «День, когда я стала женщиной» (режиссёр Марзие Махмальбаф, 2000), «Марлина, убийца в четырёх актах» (режиссёр Маули Сурья, 2017), «Капернаум» (Надин Лабаки, 2018), «Ваджа» (режиссёр Хаифа аль-Мансур, 2012), «Школьные доски» (Самира Махмальбаф, 2000). В список вошли также два режиссёра из РК – Пён Ëн Чжу (변영주) с фильмом «Постоянная тоска» (낮은 목소리 - 아시아에서 여성으로 산다는 것) и режиссёр Чон Чжэ Ын (정재은) с фильмом «Позаботься о моей кошке» (고양이를 부탁해). Обе кинокартины вышли в 1995 и 2001 годах соответственно. Все десять фильмов были отобраны по результатам опроса деятелей кино.