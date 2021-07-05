Выходит новый сериал телеканала KBS1

ⓒ 1226 COMPANY

Новый сериал телеканала KBS1 «Образцовая жена» (국가대표 와이프) выйдет на экраны в сентябре текущего года. Актёрский состав уже утверждён, главные роли исполнят актёры Хан Сан Чжин (한상진), Сим Чжи Хо (심지호) и актриса Хан Да Гам (한다감). Сериал посвящён раскрытию истинных ценностей жизненных, большая часть которых заключена не в материальных, а духовных благах и межличностных отношениях. Актриса Хан Да Гам исполнит роль Со Чхо Хи, сотрудницы одного из рекламных агентств. Она в месте с мужем и дочерью проживает в северной части Сеула, однако всё чаще задумывается о том, чтобы переехать на новое место жительства в Каннам, один из дорогих районов столицы. Актёру Хан Сан Чжину досталась роль супруга Со Чхо Хи – Кан Нам Гу. Мужчина работает профессором в одном из университетов страны. Именно благодаря своей жене он смог получить столь престижную в Корее должность. Актёр Сим Чжи Хо сыграет роль Со Ган Рима, адвоката по бракоразводным делам. С виду это идеальный человек, у которого нет недостатков за исключением одного – отсутствие сочувствия к ближним. Вскоре в его жизни появляется одна женщина. Несмотря на большую разницу в возрасте, они быстро находят понимание. Благодаря своей спутнице Со Ган Рим постепенно меняет свой взгляд на мир. Съёмки сериала запланированы на июль. Первая серия выйдет на экраны уже в сентябре этого года.