Новый альбом MONSTA X

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Рубрику «Новые альбомы» июля мы посвятим творчеству группы MONSTA X. 1 июня парни представили свой девятый альбом с заглавным треком «GAMBLER» или же «Игрок». Это первый заглавный трек MONSTA X, спродюсированный участником группы Чжу Хоном (주헌). Так как альбом был выпущен после семи месяцев перерыва, новая работа парней приковала к себе внимание многих любителей к-попа. Пересечение взглядов, сильное влечение друг к другу, соблазнение, захватывающее дыхание – все эти моменты парни сравнивают с азартными играми. Отсюда и название заглавного трека «GAMBLER». Так, нашу рубрику открыл первый трек альбома «GAMBLER». Следом прозвучали песни «Heaven», отличная песня для драйва на предстоящее лето, и «BEBE», песня в жанре R&B с джазовой мелодией, которая, по сути, посвящается фанатам. Далее нашу рубрику украсили такие музыкальные композиции, как «Rotate» и корейская версия трека «Livin' it Up». В 2020 году парни просто смели множество наград – за лучший перформанс, лучшее выступление, выступление года, артисты года и еще 3 наград. Надеемся, что 2021 год станет таким же плодотворным для MONSTA X.