О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (4) 그대로세요

Диалог недели

민재(Мин Чжэ) : 혹시... 순정씨?

Вы случайно не Сун Чжон?

순정(Сун Чжон) : 어머, 민재 아가씨?

Ой, госпожа Мин Чжэ?

민재(Мин Чжэ) : 맞구나! 순정씨! 너무 반갑다! 여기 온다는 얘기 들었어, 정원이한테.

Точно! Сун Чжон! Очень рада тебя видеть. Я от Чон Вон слышала, что ты придёшь сюда.

순정(Сун Чжон) : 민재 아가씨, 어쩜 그대로세요.

Госпожа Мин Чжэ, вы совсем не изменились.

민재(Мин Чжэ) : 나 살쪘어. 순정씨야말로 정말 그대로다.

Я поправилась. А ты правда не изменилась.





Фраза недели

그대로세요

[Кдэросэё]

Вы не изменились





Грамматика

그대로 – существительное, которое означает «такой же, как тот». К данному слову присоединено окончание 세요. 세요 – сокращенная форма от 시어요: уважительного суффикса 시 и окончания неофициально вежливого стиля речи 어요. Все вместе получается 그대로세요, что дословно переводится как «вы такой же, как тот», а по смыслу означает «вы не изменились». Данное выражение используется, когда говорящий встречается с собеседником, с которым давно не виделся и скорее всего хочет сделать ему комплимент. Под этим выражением разумеется следующее: «вы не старели», «вы красивая, так же как и раньше», «вы не поправились» и др.





Внимание

☞ в форме разговорной речи: 그대로다, 그대로네, 그대로야

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 그대로세요

☞ В форме официально-вежливого стиля речи – 그대로십니다





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



