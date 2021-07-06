Актриса Ким Со Хен (김서형)

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Карьера женщины началась в 1992 году, когда она, хоть и не стала финалисткой, но получила приз на конкурсе красоты «Мисс Канвондо». В 1994 году она прошла кастинг в крупнейшую телекомпанию страны KBS и стала сниматься в самых разных ролях в различных сериалах компании.





Ее относительно небольшой рост, короткая стрижка и низкий грудной голос чаще всего приносили ей роли сильных и резких женских персонажей, которые, к слову, у нее и получались лучше всего. Более-менее широкое признание к ней пришло после фильма «Сладкий секс и любовь» 2003 года, где она снялась вместе с актером Ким Сон Су.