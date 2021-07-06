Компания HanDreamnet - разработчик решений сетевой безопасности

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, которые своими новыми идеями помогают развивать экономику. Сегодня мы познакомим вас с компанией HanDreamnet (한 드림넷), разработчиком решений для сетевой безопасности. У микрофона – президент компании г-н Со Хён Вон.





Мы разрабатываем и производим сетевое оборудование. Кроме того, мы производим переключатели для оборудования безопасности, точнее, коммутаторы-концентраторы. В секторе информационных технологий их просто называют коммутаторами. Коммутаторы-концентраторы необходимы для доступа в Интернет в офисах, где возникает необходимость в подключении нескольких компьютеров одновременно. Обычные коммутаторы-концентраторы уязвимы для кибератак, которые вызывают замедление работы сети. Иногда взлом происходит изнутри. Коммутаторы безопасности автоматически отфильтровывают внутренние атаки.





Брандмауэры могут предотвратить доступ вредоносных программ к сети извне. Но подобные решения имеют ограничения в управлении проблемами, возникающими внутри сети. Чтобы устранить их, компания HanDreamnet разработала переключатели безопасности, предназначенные для управления и контроля внутренних факторов риска. В 2007 году на рынок был выпущен первый в мире сетевой коммутатор безопасности. Решение, получившее название SubGate, обнаруживает и блокирует угрозы безопасности, которые могут возникать во внутренних сетях. Блокируя вредоносный трафик и предотвращая его распространение, он стабилизирует работу сетевых служб. Пользователи могут защитить внутреннюю сеть от различных угроз безопасности, просто заменив коммутатор, без необходимости изменять сеть. Решение обеспечивает связь между различными сетевыми устройствами, блокирует вредоносный трафик и информирует администратора о сетевой ситуации. Обычные переключатели не имеют этой функции. Решения HanDreamnet обеспечивают безопасную сетевую среду в различных областях, включая финансовые компьютерные сетевые системы, национальную информационную сеть, сети связи компаний и сеть военной безопасности. Она получила сертификат Национальной службы разведки.





Мы уже давно предоставляем свои решения государственным учреждениям. Мы также сотрудничаем с компаниями из других стран, чтобы создать беспроигрышную модель. Мы вышли на японский рынок в 2009 году и открыли там филиал. В 2011 году мы преобразовали его в зарубежную компанию, где сейчас работают 18 сотрудников. В прошлом году объём продаж в Японии составил 9 млн долларов. В этом году мы также зафиксировали рост продаж.





В связи с быстрым изменением сетевой среды необходимо более тщательно и систематически управлять сетями. В эпоху Интернета вещей, который соединяет мобильные устройства и электронную технику, такую как холодильники и стиральные машины, сети становятся всё более сложными. В результате новые типы угроз безопасности становятся ещё более серьёзными и вредоносными. Например, программа-вымогатель, представляющая собой разновидность вредоносного программного обеспечения, блокирует систему или шифрует данные, а злоумышленник требует от жертвы выкуп за восстановление доступа к системе или данным. Компания HanDreamnet предоставляет решение сетевой безопасности, оптимизированное для каждой пользовательской среды. Компания HanDreamnet в прошлом году получила награду министра науки и информационно-коммуникационных технологий в знак признания её вклада в обеспечение конкурентоспособности на внутреннем рынке сетевого оборудования. В этом году она была включена министерством малого, среднего и венчурного бизнеса в список 200 малых компаний с инновационными технологиями и потенциалом роста. HanDreamnet прилагает усилия для изучения зарубежных рынков, чтобы продемонстрировать отечественные технологии и надёжность сетевого оборудования.





Компаний-клиентов у нас так много, что мы даже не можем их сосчитать. Они есть и в Корее и в Японии. Мы производим коммутаторы уже 14 лет, выпуская в среднем 20 тысяч единиц в год. Их накопленное количество должно быть ошеломляющим. Мы надеемся, что наши продажи увеличатся в два-три раза. Это позволит поделиться плодами работы с нашими сотрудниками, сделав их счастливыми как материально, так и морально. Это наша цель.





Компания HanDreamnet добилась технологического превосходства, благодаря постоянным исследованиям. Отрасль сетевой безопасности становится всё более востребованной из-за растущего спроса на услуги без личного присутствия в условиях пандемии COVID-19. Благодаря HanDreamnet, в Республике Корея создаётся безопасная и стабильная сетевая среда.