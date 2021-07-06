Соглашению о свободной торговле между РК и ЕС – 10 лет

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1 июля 2011 года вступило в силу соглашение о свободной торговле между Республикой Корея и Европейским союзом. Оно позволило южнокорейским производителям автомобилей, аккумуляторов и химической продукции наращивать выпуск товаров, которые пользуются постоянным спросом в странах Евросоюза. О том, какое значение для южнокорейской экономики имеет либерализация торговли с европейскими странами, расскажет г-н Хон Чжон Ван из Корейской ассоциации международной торговли.





1 июля исполнилось 10 лет соглашению о свободной торговле между Республикой Корея и Евросоюзом. Эта торговая сделка способствовала развитию торговли товарами и услугами, взаимным инвестициям, а также повышению конкурентоспособности южнокорейских компаний. На десятый год после введения соглашения о свободной торговле отменены 98,1% экспортных тарифов на товары южнокорейского производства. В течение первых пяти лет действия соглашения Евросоюз отменил экспортные тарифы на 99,6% своих товаров. Это одно из наиболее всеобъемлющих торговых соглашений с высокой степенью открытости рынка. Основываясь на таких критериях как рыночный потенциал и торговые барьеры, Евросоюз определил Республику Корея как приоритетную страну для торговли. Соглашение регулирует двусторонние отношения в таких областях как права интеллектуальной собственности, торговля услугами и устойчивое развитие. Документ, охватывающий широкий спектр областей, рассматривается как сложное торговое соглашение.





Другие азиатские страны либерализовали торговлю с Евросоюзом гораздо позже, чем Республика Корея. Соглашение о свободной торговле между Японией и ЕС вступило в силу в феврале 2019 года, между Сингапуром и ЕС - в ноябре 2019 года, а между Вьетнамом и ЕС - в августе 2020 года. Республика Корея на протяжении десяти лет оставалась практически единственной азиатской страной, которая пользовалась льготами в торговле с Евросоюзом. Несмотря на европейский долговой кризис, поставки южнокорейских товаров в страны Евросоюза с 2010 года в течение четырёх лет увеличивались в среднем на 0,1% в год. При этом японский экспорт в Евросоюз в течение указанного периода уменьшался в среднем на 4,9% в год.





Экспорт южнокорейских автомобилей в ЕС составил в 2019 году 8 млрд 400 млн долларов, увеличившись с 3 млрд 300 млн долларов в 2010 году в 2,5 раза. Исходящие поставки автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снизились с 2017 года, но они были заменены электромобилями. Экспорт электромобилей в ЕС вырос со 100 млн долларов в 2015 году до 4 млрд 600 млн долларов в 2020 году. Республика Корея с 2016 года осуществляет беспошлинный экспорт в Евросоюз своих электромобилей. Экспорт литий-ионных аккумуляторов также неуклонно растёт, тарифы на них в размере 2,7% были отменены после вступления в силу соглашения о свободной торговле.





Экспорт южнокорейской химической продукции в Евросоюз, который в 2010 году составлял 1 млрд 200 млн долларов, увеличивался почти на 20% в год, достигнув в прошлом году 7 млрд 100 млн долларов. Экспорт южнокорейской сельскохозяйственной продукции оказался в прошлом году на 125% больше по сравнению с периодом до вступления в действие соглашения о свободной торговле, хотя импорт такой продукции из Евросоюза пока превышает экспорт. За 10 лет доля автомобилей южнокорейского производства на европейском рынке выросла с 4,5% до 7,1%. В 2016-2017 годах европейские пылесосы Dyson пользовались большой популярностью в Республике Корея. На их долю приходилось почти 80% рынка. Однако местные производители электронной техники перешли на беспроводные пылесосы. В результате в 2018 году отечественные бренды LG и Samsung восстановили первую и вторую позиции. Они активно выходят на европейский рынок со своей бытовой техникой премиум-класса. Примечательно, что южнокорейские инвестиции в Евросоюз росли с 2015 года быстрыми темпами. Почему это стало возможно?





Необходимо учитывать особенности торговли между Республикой Корея и Евросоюзом. Южнокорейцы потребляют много товаров премиум-класса. Производство полупроводников растёт, что приводит к росту спроса на производственное оборудование, которое импортируется из Евросоюза. То есть, чем больше экспортируется полупроводников, тем больше оборудования импортируется из Евросоюза. Кроме того, Республика Корея переместила за границу производственные базы основных экспортных товаров, таких как бытовая техника, автомобили и средства связи. Таким образом, может показаться, что прямой экспорт из Кореи в Евросоюз увеличился незначительно. Но нельзя не отметить, что в восточноевропейский регион, где расположены южнокорейские предприятия, экспортируется значительное количество промежуточных товаров и запчастей. Южнокорейские компании ведут активную коммерческую деятельность в этом регионе.





Мировая экономика резко изменилась за последние десять лет. Кризис еврозоны, разразившийся сразу после заключения соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и Евросоюзом, распространение торгового протекционизма по всему миру нанесли удар по экспорту. После того, как в июле 2018 года Евросоюз ввёл защитные меры в отношении импорта стали, экспорт южнокорейской стали сократился. Аналогичная ситуация и с нефтехимической продукцией после антидемпингового расследования 2017 года. Излишне говорить, что пандемия COVID-19 - ещё один неблагоприятный фактор. Соглашение о свободной торговле показывает, что Европа - это сложный рынок. Республика Корея была первой азиатской страной, заключившей соглашение о свободной торговле с Евросоюзом, и её товары успешно продавались в 28 странах. Теперь, когда Япония, Сингапур и Вьетнам также подписали торговые соглашения с Евросоюзом, на рынке обостряется конкуренция. С другой стороны, Евросоюз перестраивает цепочки поставок, пересматривает стандарты защиты окружающей среды и прав человека, чтобы уменьшить свою зависимость от Китая. Это рассматривается как положительный фактор для южнокорейских компаний, которым следует использовать соглашение о свободной торговле в стратегическом ключе.