Сон Е Чжин сыграет в новом сериале «Тридцать, девять»

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На этой неделе мы спешим поделиться с вами новостями из мира корейских сериалов. Две актрисы, одна из них признанная во всем мире звезда, а вторая делающая первые шаги на актёрском поприще, объявили о своём участии в новых проектах. Речь идёт об актрисе Сон Е Чжин и участнице группы A Pink Сон На Ын. Предлагаем узнать вам, какие же сериалы эти девушки украсят своим присутствием, в новом выпуске нашей рубрики!