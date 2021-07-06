Сон Е Чжин сыграет в новом сериале «Тридцать, девять»

Средняя стоимость бензина в РК
2021-07-06
#Новости шоу-бизнеса l 2021-07-07
На этой неделе мы спешим поделиться с вами новостями из мира корейских сериалов. Две актрисы, одна из них признанная во всем мире звезда, а вторая делающая первые шаги на актёрском поприще, объявили о своём участии в новых проектах. Речь идёт об актрисе Сон Е Чжин и участнице группы A Pink Сон На Ын. Предлагаем узнать вам, какие же сериалы эти девушки украсят своим присутствием, в новом выпуске нашей рубрики!
2021-07-06
2021-07-07 13:05:33
2021-07-06 15:52:02
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