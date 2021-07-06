Про лентяя, который превратился в быка

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно жил-был юноша по имени Толь. Жил он вместе со своей матерью.

- Лучше уж ты сегодня в поле работай, - с большой неохотой сказал матери Толь.

Он решил, что сегодня лучше покормит быка. Это казалось ему легче, чем работать в поле.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Пока бык щипал траву на лугу, Толь устроился в тени дерева.

- Как тебе хорошо, - будто с завистью произнёс он. – Работать не надо, только живи и ешь в своё удовольствие.

Разговор Толя услышал старик, который как раз проходил мимо. Вдруг он протянул Толю маску.

- Хочешь примерить?

О боже! Прямо на глазах Толь превращался в быка.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Старик продал быка, в которого превратился Толь, одному фермеру.

- Ну что, сегодня у нас много работы. Пойдём скорее.

- Я вовсе не бык. Меня зовут Толь, я живу недалеко отсюда. Пожалуйста, отпустите меня домой!

Но сколько бы Толь ни просил отпустить его, всё было впустую. Крестьянин слышал лишь мычание.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Толь работал целыми днями без перерыва на отдых. По ночам его тело ломило от боли так, что он не мог спать. Теперь Толь сожалел о своём поведении.

- Если бы я только мог снова стать человеком… Теперь я бы трудился изо всех сил… Помогал бы матери…





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В то утро усталый Толь снова собирался на работу в поле, как вдруг вдалеке увидел поле с редькой. В этот момент он вспомнил слова старика, который дал ему маску.

- У этого быка будут неприятности, если он поест редьки. Ни за что не кормите его редькой.

Изо всех сил Толь бросился бежать к полю с редькой. Добежав, он топнул передним копытом, вырвал из земли редьку и решительно откусил большой кусок.





ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Толь снова превратился в человека и тут же бросился к дому матери. Ещё долго Толь и мать обнимали друг друга, обливаясь слезами.

С тех пор Толь всегда заботился о матери и никогда больше не ленился.