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Про лентяя, который превратился в быка

#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-07-06

Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее

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ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Давным-давно жил-был юноша по имени Толь. Жил он вместе со своей матерью.

- Лучше уж ты сегодня в поле работай, - с большой неохотой сказал матери Толь.

Он решил, что сегодня лучше покормит быка. Это казалось ему легче, чем работать в поле. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Пока бык щипал траву на лугу, Толь устроился в тени дерева. 

- Как тебе хорошо, - будто с завистью произнёс он. – Работать не надо, только живи и ешь в своё удовольствие. 

Разговор Толя услышал старик, который как раз проходил мимо. Вдруг он протянул Толю маску.

- Хочешь примерить?

О боже! Прямо на глазах Толь превращался в быка.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Старик продал быка, в которого превратился Толь, одному фермеру. 

- Ну что, сегодня у нас много работы. Пойдём скорее.  

- Я вовсе не бык. Меня зовут Толь, я живу недалеко отсюда. Пожалуйста, отпустите меня домой! 

Но сколько бы Толь ни просил отпустить его, всё было впустую. Крестьянин слышал лишь мычание.


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Толь работал целыми днями без перерыва на отдых. По ночам его тело ломило от боли так, что он не мог спать. Теперь Толь сожалел о своём поведении. 

- Если бы я только мог снова стать человеком… Теперь я бы трудился изо всех сил… Помогал бы матери… 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

В то утро усталый Толь снова собирался на работу в поле, как вдруг вдалеке увидел поле с редькой. В этот момент он вспомнил слова старика, который дал ему маску. 

- У этого быка будут неприятности, если он поест редьки. Ни за что не кормите его редькой. 

Изо всех сил Толь бросился бежать к полю с редькой. Добежав, он топнул передним копытом, вырвал из земли редьку и решительно откусил большой кусок. 


ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Толь снова превратился в человека и тут же бросился к дому матери. Ещё долго Толь и мать обнимали друг друга, обливаясь слезами. 

С тех пор Толь всегда заботился о матери и никогда больше не ленился.

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