Про лентяя, который превратился в быка

Средняя стоимость бензина в РК
2021-07-06
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-07-06
Давным-давно жил-был юноша по имени Толь. Жил он вместе со своей матерью.
- Лучше уж ты сегодня в поле работай, - с большой неохотой сказал матери Толь.
Он решил, что сегодня лучше покормит быка. Это казалось ему легче, чем работать в поле.
Пока бык щипал траву на лугу, Толь устроился в тени дерева.
- Как тебе хорошо, - будто с завистью произнёс он. – Работать не надо, только живи и ешь в своё удовольствие.
Разговор Толя услышал старик, который как раз проходил мимо. Вдруг он протянул Толю маску.
- Хочешь примерить?
О боже! Прямо на глазах Толь превращался в быка.
Старик продал быка, в которого превратился Толь, одному фермеру.
- Ну что, сегодня у нас много работы. Пойдём скорее.
- Я вовсе не бык. Меня зовут Толь, я живу недалеко отсюда. Пожалуйста, отпустите меня домой!
Но сколько бы Толь ни просил отпустить его, всё было впустую. Крестьянин слышал лишь мычание.
Толь работал целыми днями без перерыва на отдых. По ночам его тело ломило от боли так, что он не мог спать. Теперь Толь сожалел о своём поведении.
- Если бы я только мог снова стать человеком… Теперь я бы трудился изо всех сил… Помогал бы матери…
В то утро усталый Толь снова собирался на работу в поле, как вдруг вдалеке увидел поле с редькой. В этот момент он вспомнил слова старика, который дал ему маску.
- У этого быка будут неприятности, если он поест редьки. Ни за что не кормите его редькой.
Изо всех сил Толь бросился бежать к полю с редькой. Добежав, он топнул передним копытом, вырвал из земли редьку и решительно откусил большой кусок.
Толь снова превратился в человека и тут же бросился к дому матери. Ещё долго Толь и мать обнимали друг друга, обливаясь слезами.
С тех пор Толь всегда заботился о матери и никогда больше не ленился.
2021-07-06
2021-07-07 13:05:33
2021-07-06 15:52:02
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