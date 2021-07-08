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Флейта тэгым

#Мелодии Кореи l 2021-07-07

Мелодии Кореи

Флейта тэгым

Бамбуковая флейта тэгым во многом похожа на европейскую флейту, однако всё же имеет и большие отличия – наличие специального отверстия чхонгон, материал инструмента, тембр звучания. В нашем выпуске вы сможете услышать подробный рассказ о флейте тэгым и о музыкантах, внёсших большой вклад в её распространение. 


Выпуск 521. Флейта тэгым

* Мелодия «Чхонсонгок» – Ким Чон Сын (флейта тэгым), Ким Тхэк Су (фортепиано)

* Мелодия «Тодыри» – Чо Чхан Хун (флейта тэгым) 

* Часть «Чачжинмори» из мелодии «Санчжо» – Ким Хви Гон (флейта тэгым)

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