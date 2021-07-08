Перестановки в руководстве КНДР

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29 июня, всего лишь через 11 дней после окончания Пленума Центрального Комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне было созвано расширенное заседание Политбюро. В своём выступлении на заседании северокорейский лидер Ким Чон Ын обвинил ряд должностных лиц в пренебрежении своими обязанностями в ходе борьбы с пандемией коронавируса. Он возложил на них ответственность за некий «серьёзный инцидент при обеспечении безопасности государства и народа». Ряд высокопоставленных партийных руководителей отправлены в отставку. Ситуацию комментирует, старший научный сотрудник Института проблем воссоединения г-н Чо Хан Бом.