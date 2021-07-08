Дизайн интерьеров в КНДР

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Многие южнокорейцы, прежде чем переехать в новую квартиру, приглашают дизайнеров и меняют интерьер. Некоторые украшают своё жилище самостоятельно, не советуясь со специалистами. А какова ситуация в Северной Корее? Сегодня мы узнаем об интерьерах жилищ северокорейцев от профессора Чхве Хи Сон из Института изобразительных искусств Университета Чунан.