Хобби переходит в онлайн





Вышивка — популярная категория на платформе онлайн- обучения Hobbyful. Сайты, посвящённые хобби и досугу, появляются в большом количестве, в частности, потому, что во время пандемии люди были вынуждены ограничить общение и проводить больше времени дома.

© HOBBYFUL

Г-н Ли*, офисный работник тридцати с небольшим лет, любит вино. В 2019 году, чтобы расширить свои знания о вине, он присоединился к небольшому клубу любителей этого напитка. Собрания клуба, в котором состояло около десяти мужчин и женщин примерно его возраста, проходили в вечернее время по пятницам в столичном округе Мапхо-гу.

Г-н Ли одно время мечтал слетать в Швейцарию, чтобы там выпить хорошего вина, закусывая его вкусным сыром. Поездка в Альпы пока не состоялась, но он рад тому, что смог стать ближе к своей мечте, проводя время в компании единомышленников. Вечер в такой компании позволял снять накопившуюся усталость, поэтому все участники с нетерпением ждали очередного собрания. А потом разразилась пандемия.

«Никто не знает, когда мы сможем возобновить наши встречи, — говорит Г-н Ли. — Если то, что сейчас происходит, — это сон, я хочу побыстрее проснуться».

Из-за мер социального дистанцирования те встречи кажутся воспоминанием о далёком прошлом. Теперь единственная радость г-на Ли — это сесть вечером в гостиной и, смотря фильм по «Нетфликсу», в одиночку потягивать вино. А иногда и на это нет сил. Тогда после работы он просто сидит на диване, уставившись в одну точку.





«Салонная культура»

В апреле 2019 года компания маркетинговых исследований Embrain Trend Monitor провела опрос среди 1000 мужчин и женщин в возрасте от 19 до 59 лет на предмет их социальной активности. Из 906 человек, регулярно участвующих в работе клубов, 26,2% сообщили, что «встречаются с большим числом неопределённых лиц со схожим хобби и интересами». Это не составило даже половины от числа тех, чья социальная активность в основном связана с бывшими однокашниками или коллегами по работе (таких оказалось 67,6%). Однако нет сомнений, что это новая тенденция. 73,5% из числа респондентов сказали, что хотели бы присоединиться к клубам путешественников. Далее шли спортивные клубы (18,1%), кружки иностранных языков (15,9%), волонтёрские объединения (15%), клубы любителей кино (14,3%), а также книжные или литературные клубы (14,1%).





Домашняя выпечка — это ещё одно популярное хобби в онлайн-аудиториях. Онлайн-курсы расширяют ассортимент, предлагая обучение вышивке, вязанию, языкам, музыке, кулинарии и др.

© CLASS 101

Фанаты болеют за свои команды во время игры «Ulsan Hyundai Mobis Phoebus» с «Changwon LG Sakers», проходившей 20 сентября 2020 г. в рамках чемпионата Корейской баскетбольной лиги. Не имея возможности посещать матчи из-за пандемии, болельщики собираются небольшими группами, чтобы посмотреть игры онлайн.

© Yonhap News

Эта тенденция, кажется, имеет отношение к социальному феномену индивидуализации. По мере того, как межличностные отношения всё больше вращаются вокруг «меня», «моё» хобби и «мои» интересы становятся важным критерием для персональных связей.





Встречи по видеосвязи

«Мы будем продолжать деятельность нашего клуба по Zoom». Такое объявление для своих членов сделал через приложение «Сомоим» («Малочисленные встречи») один сеульский книжный клуб, в котором состоит 67 человек, когда в конце прошлого года правительство повысило уровень мер социального дистанцирования до 2,5 из пяти возможных.

Такой формат общения переняли и литературные клубы, члены которых в доковидную эпоху собирались за одним столом, чтобы читать друг другу свои произведения. Один из таких столичных клубов, в составе которого 234 человека, продолжает встречи через Google meet в режиме видеоконференций. Начинающие литераторы, несмотря на непривычность виртуального общения, вскоре освоились и стали обмениваться через чат написанными историями.

Другие платформы для общения по интересам — это Munto, Moonraedang, Trevari и Frip. Они провозглашают себя «социальными салонами».

Платформа для обсуждения книг Trevari была создана в 2015 году. Сейчас на ней более 400 книжных клубов с общим количеством пользователей более 6000 человек. Члены клуба читают какую-либо книгу, а потом собираются для её обсуждения четыре раза в месяц. Конечно, человеческое тепло и чувства трудно передать через виртуальное общение. Тем не менее многие оценивают свой опыт участия в дискуссиях онлайн как «интересный» или «полезный».

Frip — это социальная платформа для разнообразных видов хобби и таких форм досуга, как кулинария, гончарное дело, походы в горы и DIY. Участники кулинарных и спортивных клубов, соблюдая запрет правительства, не собираются группами более четырёх человек. В этих условиях некоторые клубы ведут параллельно деятельность офлайн и онлайн. К примеру, членам кулинарного клуба доставляют на дом наборы для приготовления еды, а те, кто занимается походами в горы или плавает на длинные дистанции, делятся своими результатами с другими онлайн.





Ким Дон Хван журналист «Сеге Ильбо»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2021)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.