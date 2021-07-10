Партия вакцины Pfizer доставлена в РК из Израиля

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7 июля в Республику Корея из Израиля прибыли 700 тыс. доз вакцины Pfizer. Поставка организована в рамках так называемого «вакцинного свопа», заключённого ранее двумя странами. Привезённая вакцина произведена в Бельгии и имеет срок годности до 31 июля 2021 года. Вакцины бельгийского производства уже одобрены в Республике Корея, поэтому могут использоваться сразу после прохождения таможенных процедур. При этом специалисты утверждают, что короткий срок годности не повлияет на качество вакцины, которая, к тому же, проходит дополнительную проверку внутри страны.

При выборе страны-получателя вакцины Израиль учитывал сразу несколько факторов, в том числе технологию холодильной цепи и уровень вакцинации. Оказалось, что только Республика Корея сможет использовать всю вакцину в срок. Первоначально Израиль вёл переговоры о 800 тыс. доз вакцины, однако в связи с ростом желающих вакцинироваться среди граждан Израиля, в том числе, и в возрасте от 12 до 17 лет, это количество было уменьшено до 700 тыс. Республика Корея планирует возвратить аналогичную вакцину в том же объёме осенью этого года.

Правительство намерено использовать полученную вакцину в первую очередь в Сеуле и провинции Кёнгидо, где отмечается наибольший прирост заражённых. В течение двух недель 340 тыс. доз вакцины будут предоставлены тем, кто контактирует с большим числом людей. Кроме того, начало вакцинации работников образования перенесена с 28 на 13 июля. В эту категорию попадают работники детских садов и учителя 1-2 классов начальной школы. Помимо израильской вакцины, в июле ожидается поступление вакцин Moderna, Pfizer и AstraZeneca в количестве 10 млн доз, что ускорит процесс вакцинации.