Состоялся саммит РК-Нидерланды

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7 июля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили двусторонние связи и международные вопросы. По итогам встречи было принято совместное заявление. В ходе саммита южнокорейский президент отметил, что Нидерланды являются лидером в сфере полупроводниковых технологий, а Республика Корея – лидером в сфере производства полупроводников, что располагает к двустороннему сотрудничеству. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что недавнее решение голландской компании ASML инвестировать в южнокорейскую экономику поможет отечественным компаниям обеспечить стабильные поставки полупроводников.

В ответ премьер-министр Нидерландов предложил провести двусторонний диалог, чтобы обсудить вопросы сотрудничества в сфере полупроводников. Он выразил надежду на то, что взаимодействие между Республикой Корея и Нидерландами может расшириться до таких сфер как биотехнологии, водородная энергетика, инновационное автомобилестроение, логистика, стартапы, смарт-города и смарт-фермы.

Коснувшись пандемии COVID-19, главы государств договорились о двустороннем сотрудничестве и в этой сфере. Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Республика Корея занимает второе место по биофармацевтическим производственным возможностям, поэтому может внести большой вклад в скорейшее окончание пандемии.

Марк Рютте отметил успешное реагирование Республики Корея на пандемию с помощью своевременного диагностирования, отслеживания маршрутов больных и их лечения. Премьер-министр Нидерландов также сообщил о планах провести в следующем году форум по вопросам вакцины. Стороны подчеркнули важность всеобщего и равноправного доступа к вакцинам для преодоления пандемии COVID-19 и договорились также активно сотрудничать по вопросам инклюзивного «зелёного» роста, изменения климата и возобновляемых источников энергии. Кроме того, Марк Рютте выразил поддержку усилиям Сеула по установлению мира на Корейском полуострове.