РК причислена к странам с развитой экономикой

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Республика Корея отнесена к странам с развитой экономикой. Соответствующее решение было принято 2 июля на 68-м заседании правления Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), которое проходило в штаб-квартире организации в Женеве. Республика Корея стала первой страной с момента создания UNCTAD в 1964 году, статус которой был повышен с развивающейся экономики до развитой.

Организация делит страны-члены на четыре группы по региональному принципу, принятому в ООН. В группу А входят преимущественно развивающиеся страны Азии и Африки, в группу В – развитые страны, в группу С – страны Центральной и Южной Америки, в группу D – Россия и другие страны Восточной Европы. В соответствии с принятым решением, Республика Корея переведена из группы А в группу В, в которой теперь насчитывается 32 страны. Несмотря на прежнюю принадлежность к группе А фактическая деятельность Республики Корея относилась к группе развитых стран.

При вступлении в организацию в 1964 году Республика Корея была страной с беднейшей экономикой, находившейся в руинах после длительной колониальной эпохи и Корейской войны. Перевод в статус развитых в Сеуле расценили как международное признание экономических результатов. Постоянный представитель Республики Корея при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ли Тхэ Хо, в свою очередь, заявил, что Республика Корея будет и впредь вносить большой вклад в развитие стран-членов Конференции ООН по торговле и развитию.