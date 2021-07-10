Обзор творчества группы Brave girls

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Рубрику «Звёзды K-POP» июля мы посвятим творчеству группы Brave girls. Музыкальный коллектив дебютировал весной 2011 года с цифровым синглом [the Difference]. Изначально группа состояла из пяти участниц. Однако в 2016 году все участницы покинули группу и на смену к ним пришли девушки, которые составляют коллектив на сегодняшний день. По состоянию на 2021 год в группе четыре участниц – Мин Ён (민영), Ю Чжон (유정), Ын Чжи (은지) и Ю На (유나). Путь к славе был долгим и тернистым. Да, история успеха Brave girls весьма драматична – еще в начале текущего года девушки серьезно обсуждали возможность расформирования группы, а сейчас Brave girls – это одна из самых популярных групп в стране. Нашу рубрику мы открыли с дебютной песней группы, которая называется «Знаешь ли ты» (아나요). В 2012-2013 годах музыкальный коллектив выпускает два мини-альбома и один цифровой сингл. К большому сожалению, коллектив не смог добиться большого успеха и до уходит на «долгие каникулы». После двух с половиной лет перерыва группа вернулась в 2016 году с новыми участницами. Летом того же года девушки выпускают свой третий мини-альбом под названием [High Heels], то есть [Высокие каблуки]. С этого момента девушки постепенно стали набирать популярность среди солдат, служащих в армии. Далее на наших волнах прозвучал трек «Whatever» из этого альбома. В 2017 году группа выпускает свой четвертый мини-альбом [Rollin']. Одноименный заглавный трек не покидает наш чарт уже с третьей недели марта, однако в год своего релиза он не смог приобрести большую популярность среди меломанов. Через целых три года, в 2020 году девушки выпустили цифровой сингл «We ride» (운전만해). И в 2021 году наконец к девушкам приходит известность. Спустя четыре года с момента выпуска песня «Rollin'» имела большой коммерческий успех и завоевала верхние строчки всех музыкальных чартов Кореи. В июне текущего года девушки представили публике пятый мини-альбом [Summer Queen] с заглавным треком «Ветерок» (치맛바람), который также имел большой успех. Надеемся, что девушки и впредь будут радовать нас своими новыми работами. А нашу рубрику мы завершили песней «Ветерок».