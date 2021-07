Джон Пак выпустил первый альбом за последние восемь лет

ⓒ MUSIC FARM

Певец Джон Пак (존박) в понедельник, 12 июля, представил новую пластинку «Исходящие» (outbox). Это его первый альбом за долгое время после выпуска студийного альбома «Внутренний ребёнок» (INNER CHILD) в июле 2013 года. Последние восемь лет Джон Пак публиковал отдельные синглы, большая часть из которых была написана к южнокорейским сериалам. Новая работа Пака включает в себя четыре музыкальных дорожки. Это композиции «Как прежде» (그래왔던 것처럼), «Незнакомец» (스트레인저), «Черновик» (임시보관함) и титульный трек «Здесь, мы, сейчас» (now, us, here). Музыка ко всем песням написана лично Джоном Паком. Слова к песне «Как прежде» написал певец Квак Чин Он (곽진언), коллега Пака по агентству Music Farm Entertainment. Джон Пак дебютировал в 2010 году, завоевав второе место в музыкальном шоу Superstar K2 (슈퍼스타K 2). В 2012 году певец представил свой первый мини-альбом «Стук» (노크). В настоящее время Пак исполняет песни к сериалам, снимается в телевизионных передачах.