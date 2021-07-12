Певица Вэнди и актриса Чха Чхон Хва снимутся в новом сезоне SNL Korea

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Показ музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live Korea (SNL Korea, «Субботним вечером в прямом эфире: Южная Корея») состоится во втором полугодии 2021 года. В основной состав участников нового сезона войдут комедианты Син Дон Ëп (신동엽), Ан Ëн Ми (안영미), Чон Сан Хун (정상훈) и Ким Мин Гё (김민교). В среду, 7 июля, стало известно об участии ещё двух артистов - певицы Вэнди (웬디) из группы Red Velvet (레드벨벳) и актрисы Чха Чхон Хва (차청화). Показ передачи SNL Korea осуществлялся в период с 2011 по 2017 годы. В общей сложности на экраны телевизоров вышли девять сезонов. В числе популярных скетчей передачи – «Экстремальная работа» (극한직업), «GTA» (GTA 시리즈), «Три минуты» (3분 시리즈) и многие другие. Продюсерская группа в составе Ан Сан Хви (안상휘), Ю Сон Мо (유성모), Квон Сон Ука (권성욱) и О Вон Тхэка (오원택), принимавшая участие в создании прошлых сезонов, также примет участие в подготовке передачи.