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О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (5) 그래도 돼요?

#Говорим как герои сериалов l 2021-07-11

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

재희(Чжэ Хи) : 오늘 제 방에서 저랑 같이 주무세요. 

Сегодня давайте вместе переночуем в моей комнате. 

정후(Чжон Ху) : 그래도 돼요? 

Так можно?

재희(Чжэ Хи) : 예, 뭐…. 

Ну да…


Фраза недели 

그래도 돼요

[К-рэ-до двэ-ё] 

Так можно


Грамматика

그래도 – сокращенная форма от 그리하여도, что означает «так делать». Далее идет 돼요 от глагола 되다, который означает «становиться», «разрешаться», «дела идут хорошо», «возможный». К глаголу 되다присоединены окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 и вопросительный знак. Все вместе получается 그래도 돼요? «так можно?»  Используя данное выражение, говорящий спрашивает собеседника согласия, разрешение сделать что-либо или еще раз уточняет мнение, предложение собеседника.


Внимание

☞ примеры с конструкцией ~도 되다:

밥 먹어도 돼요?

«Можно кушать?»

영화 봐도 돼요?

«Можно посмотреть фильм?»


☞ в форме разговорной речи: 그래도 돼?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 그래도 돼요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 그래도 됩니까?


Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета. 


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