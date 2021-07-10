О! Малоэтажный жилой дом «Самгван» (5) 그래도 돼요?

Диалог недели

재희(Чжэ Хи) : 오늘 제 방에서 저랑 같이 주무세요.

Сегодня давайте вместе переночуем в моей комнате.

정후(Чжон Ху) : 그래도 돼요?

Так можно?

재희(Чжэ Хи) : 예, 뭐….

Ну да…





Фраза недели

그래도 돼요

[К-рэ-до двэ-ё]

Так можно





Грамматика

그래도 – сокращенная форма от 그리하여도, что означает «так делать». Далее идет 돼요 от глагола 되다, который означает «становиться», «разрешаться», «дела идут хорошо», «возможный». К глаголу 되다присоединены окончание неофициально-вежливого стиля речи 요 и вопросительный знак. Все вместе получается 그래도 돼요? «так можно?» Используя данное выражение, говорящий спрашивает собеседника согласия, разрешение сделать что-либо или еще раз уточняет мнение, предложение собеседника.





Внимание

☞ примеры с конструкцией ~도 되다:

밥 먹어도 돼요?

«Можно кушать?»

영화 봐도 돼요?

«Можно посмотреть фильм?»





☞ в форме разговорной речи: 그래도 돼?

☞ в форме неофициально-вежливого стиля речи: 그래도 돼요?

☞ в форме официально-вежливого стиля речи: 그래도 됩니까?





Передача "Говорим как герои сериалов" подготавливается при консультационной помощи Пак Чи Ён, бывшего профессора института лингвистического образования Сеульского государственного университета.



