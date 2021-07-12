Компания INFINITT Healthcare - разработчик информационных решений для медицинской отрасли

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Сегодня мы познакомимся с компанией INFINITT Healthcare (인피니트헬수케어), разработчиком информационных решений для медицинской отрасли. У микрофона – президент компании г-н Ким Дон Ук.





Наша компания была основана 20 лет назад. Всё это время мы занимались оцифровкой медицинских изображений. Название нашей компании INFINITT указывает на постоянную работу по совершенствованию технологий. Это отражает нашу цель всегда быть инновационной и меняющейся компанией. Мы предлагаем различные профессиональные решения для радиологии, кардиологии и других областей медицины. Мы работаем также в сфере больших данных, которые с успехом применяются в медицине, предлагая различные услуги и разработки на базе искусственного интеллекта.





Компания INFINITT Healthcare успешно работает на южнокорейском рынке систем передачи медицинских снимков и других материалов, а также в сфере архивации изображений и связи (PACS). Ещё совсем недавно рентгеновские снимки делали на плёнку, которую нужно было проявлять. Сегодня они делаются в цифровом формате, что позволяет их сразу распечатывать. Это позволяет экономить время. Если раньше на то, чтобы сделать рентген мог уйти целый день, то сегодня несколько минут, а врач может быстрее начать лечение. К тому же снимки на плёнку предполагали лишь один экземпляр. В случае с цифровым снимком это вопрос снимается. Цифровой снимок за одно мгновение можно отправить куда угодно. В прошлом для хранения снимков на плёнке требовалось много пространства. Кроме того, для их проявления использовались химические вещества, загрязняющие экологию. Но система архивации изображений и связи решает эти проблемы. Кроме того, возможность быстро поделиться материалами с коллегами позволяет повысить точность диагностики.





Прежде мы занимались в основном тем, что переносили рентгеновские снимки в цифровой формат. Но в последнее время снимки делают не только в отделениях рентгенологии, но также в отделениях патологий, радиационной онкологии и кардиологии. Возникла необходимость в управлении медицинскими изображениями и другими данными в масштабе всей больницы. Корпоративная обработка изображений позволят создавать, архивировать обмениваться и управлять медицинскими изображениями. К примеру, ведётся работа по созданию алгоритма, который поможет выявлять рак. По сравнению с использованием снимков лишь отделения рентгенологии, гораздо эффективней будет применение данных других отделений. Ведь даже если пациент один почти всегда его данные разбросаны по различным отделениям, и управлять ими сложно. В этом плюс Enterprise Imaging.





Корпоративная обработка изображений позволяет выбрать для пациента наиболее оптимальный метод лечения. Кроме того, общая база больших данных, создаваемая данной системой с применением искусственного интеллекта, может быть использована в научных и образовательных целях. Подобные разработки INFINITT Healthcare пользуются большим спросом на рынке.





Мы разместили свои акции на бирже высокотехнологичных компаний в 2010 году. К тому моменту мы работали уже около 10 лет. Авторитетный американский рейтинг KLAS, оценивающий качество услуг в сфере здравоохранения, десять лет подряд даёт нам первое место в сегменте. Сегодня у нас есть представительства в девяти регионах - США, Японии, Китае, Тайване, Юго-Восточной Азии, Европе, Великобритании, Ближнем Востоке и Бразилии. У нас 6.300 клиентов в 55 странах мира. Около двух третей годового объёма продаж компании на сумму 63 млн долларов приходится на долю зарубежных покупателей. Для компании, работающей с программным обеспечением, это большой успех. В 2020 году компания получила премию заместителя премьер-министра, которая является высшей наградой в области управления малыми и средними предприятиями. Она была выбрана одной из выдающихся фирм по созданию рабочих мест.





Транснациональные компании, работающие с системами архивации изображений и связи, потерпели неудачу в попытке выйти на южнокорейский рынок. Но INFINITT Healthcare крепко удерживает первое место по доле на внутреннем рынке, повышая конкурентоспособность отечественного здравоохранения.