Южнокорейские электронные гиганты демонстрируют высокие показатели

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Во втором квартале этого года компании Samsung Electronics и LG Electronics показали рекордные результаты по продажам. Что касается операционной прибыли, то у Samsung Electronics она оказалась самой высокой после третьего квартала 2018 года, когда на мировом рынке наблюдался максимальный спрос на полупроводники. LG Electronics, сделавшая ставку на бытовую электронику, также достигла лучших результатов за второй квартал за последние 12 лет. Компании удалось ещё больше увеличить отрыв от главного американского конкурента Whirlpool. Ожидается, что по итогам года LG Electronics сможет ещё больше укрепить позиции лидера на мировом рынке бытовой техники. О причинах этих успехов мы поговорим с начальником отдела экономических исследований Корейского института экономики и промышленности г-ном Ким Гван Соком.





Во втором квартале объём продаж Samsung Electronics составил 55 млрд 400 млн долларов. Этот показатель вырос на 18,9% в годовом исчислении. Операционная прибыль оценивается в 10 млрд 990 млн долларов, что на 53,4% больше, чем за тот же период прошлого года. Только в сегменте полупроводников операционная прибыль, по прогнозам, составит от 6 до 7 млрд долларов. Это более чем вдвое больше по сравнению с первым кварталом. Стоит отметить, что во втором квартале почти 60% операционной прибыли пришлось на полупроводники. В 2017-2018 годах на них наблюдался высочайший спрос. Аналитики полагают, что такую же тенденцию можно наблюдать и сейчас. Фиксируются высокие продажи персональных компьютеров, активизировались компании, работающие на рынке дата-центров, а также растёт спрос на чипы памяти D-RAM – одно из главных направлений Samsung.





Высокие показатели Samsung Electronics во втором квартале во многом стали возможны благодаря сегменту полупроводников, спрос на которые растёт. Указывается также на рост прибыли в сфере дисплеев. На рынке бытовой техники второй квартал подряд операционная прибыль превышает 1 трлн вон (870 млн долларов). Мобильный бизнес также демонстрирует восстановление после некоторого спада из-за COVID-19, имевшего место на рынках Индии и Юго-Восточной Азии. Таким образом, показатели Samsung Electronics во втором квартале превзошли все ожидания экспертов. То же самое касается и LG Electronics.





Во втором квартале продажи LG Electronics достигли рекордной отметки за данный период – около 15 млрд долларов. В последнее время компания проводила реструктуризацию, включая закрытие мобильного подразделения и определение новой стратегии, делающей ставку на автомобильную электронику. В этой ситуации LG Electronics удалось показать рекордные показатели. Не подвели также направления бытовой техники и дисплеев. Южнокорейский производитель обошёл своего американского конкурента Whirlpool и по операционной прибыли, и по продажам. Вполне возможно, что по итогам года LG Electronics может стать лидером мирового рынка.





Успех LG Electronics во многом объясняется изменением образа жизни людей под влиянием пандемии. Увеличилось время, проводимое человечеством дома, что и вызвало взрывной рост спроса на бытовые товары. Тут свою роль сыграло и то, что компания уделила внимание рынку премиальных товаров. Кроме того, стоит отметить ощутимый рост продаж в сфере автомобильной электроники, которую LG выбрала в качестве одного из ключевых направлений развития. Эксперты полагают, что нынешнее положение дел может сохраниться и во втором полугодии.





Ожидается, что рост показателей Samsung Electronics сохранит нынешние темпы и в третьем квартале. По прогнозам, стоимость полупроводников будет расти. В этой связи аналитики полагают, что общие продажи компании могут составить 64 млрд долларов, а операционная прибыль 13 млрд долларов. Операционная прибыль по итогам года может превысить 45 млрд долларов. Компания активно укрепляет позиции на рынке смартфонов.





LG Electronics также ожидает дальнейшее улучшение показателей, поскольку спрос на продукцию компании продолжает расти на фоне пандемии. Подобные положительные прогнозы строятся на том, что обе компании заблаговременно приняли превентивные меры, учитывающие изменение рынка в условиях жёстких карантинных ограничений. Речь идёт об активизации инвестиций и выпуске на рынок новой актуальной продукции. Если говорить о положении южнокорейских компаний в целом, то можно отметить тенденцию снижения продаж и одновременного повышения операционной прибыли. Так, по данным Forbes, в этом году коэффициент операционной прибыли крупнейших отечественных предприятий вырос на 1,2% в годовом исчислении, составив 4,5%. Аналогичный показатель для двух тысяч крупнейших компаний мира сократился на 1,5%, составив 6,4%. Такая ситуация связана с тем, что отечественные компании сумели вовремя повысить конкурентоспособность в сфере полупроводников, на финансовом рынке и в других актуальных на сегодняшний день сегментах.





Около 20% южнокорейского экспорта приходится на полупроводники. Если добавить сюда бытовую технику, смартфоны и другую продукцию информационных технологий, отметка доходит до 40%. И тут нельзя не отметить, что главными игроками отрасли, которые поддерживают крепкие позиции на профильном мировом рынке, являются Samsung Electronics и LG Electronics. Их успех положительно сказался на восстановлении стоимости ценных бумаг южнокорейских компаний, улучшении ситуации на рынке труда и, следовательно, на повышении потребительской активности. При этом следует признать, что малые и средние компании, а также частные предприниматели часто никак не ощущают улучшения экономической ситуации. Нужна структурная поддержка со стороны государства.





Отечественные компании трудятся не покладая рук, инвестируя в новые технологии и проекты, несмотря на сложное положение мировой экономики. Для сохранения этой тенденции правительство должно оказать деловым кругам максимальную поддержку, отдачу от которой сможет почувствовать также малый и средний бизнес.