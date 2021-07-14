Мой старший брат - тигр

ⓒ Getty Images Bank

Давным-давно в одной горной деревне жил мальчик по имени Сан. Он жил лишь с матерью и много помогал ей по дому.

- Матушка, я схожу за дровами.

- Хорошо. Но не заходи глубоко в горы. Там может встретиться тигр.





Но в тот день Сан зашёл в глубокое горное ущелье. Он собрал огромную связку дров и уже собрался погрузить их на плечи, как вдруг перед ним появился огромный, грозный тигр ростом с целый дом.





ⓒ Getty Images Bank

С трудом сдерживая дрожь по всему телу, Сан начал придумывать историю.





– Ещё с малых лет я слышал от матери рассказы о вас – моём старшем брате. Мать говорила, что у меня есть старший брат-близнец.

Тигр верил каждому слову Сана.

- Вот оно что. Вот почему только у меня в детстве не было матери.

Сан вернулся домой в сопровождении тигра.





На следующее утро мать пошла ставить рис, но вдруг позвала сына. На дворе лежала туша дикого кабана, а на ней красовались огромные следы клыков тигра.

- Наверное, он поверил тому, что мы семья, и захотел сделать что-то для нас.

- Не может быть! Как же мы ему благодарны!

Мясо и кожу убитого животного Сан и мать продали на рынке. Теперь они зажили лучше, а тигра тоже стали считать членом семьи.





С тех пор прошло много времени. Мать Сана умерла. Глубоко в горах её громко оплакивал тигр, и этот грустный плач продолжался несколько дней подряд.

- Похоже, брат тоже узнал о смерти матери.

Но после смерти матери тигр ни разу не появлялся.





Год после смерти женщины пролетел незаметно. Сан отправился на её могилу в горах и увидел там трёх тигрят с повязанными белыми ленточками. Они грустно плакали.

- После смерти матери отец не мог ни есть, ни спать и вскоре заболел, а недавно умер.

Сан сделал для Кана, похороненного под камнем неподалёку, могилу рядом с матерью. С тех пор Сан жил счастливо вместе с племянниками, как будто они были одной семьёй.