Мой старший брат - тигр

Песни о летней прохладе
2021-07-14
#Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее l 2021-07-13
Давным-давно в одной горной деревне жил мальчик по имени Сан. Он жил лишь с матерью и много помогал ей по дому.
- Матушка, я схожу за дровами.
- Хорошо. Но не заходи глубоко в горы. Там может встретиться тигр.
Но в тот день Сан зашёл в глубокое горное ущелье. Он собрал огромную связку дров и уже собрался погрузить их на плечи, как вдруг перед ним появился огромный, грозный тигр ростом с целый дом.
С трудом сдерживая дрожь по всему телу, Сан начал придумывать историю.
– Ещё с малых лет я слышал от матери рассказы о вас – моём старшем брате. Мать говорила, что у меня есть старший брат-близнец.
Тигр верил каждому слову Сана.
- Вот оно что. Вот почему только у меня в детстве не было матери.
Сан вернулся домой в сопровождении тигра.
На следующее утро мать пошла ставить рис, но вдруг позвала сына. На дворе лежала туша дикого кабана, а на ней красовались огромные следы клыков тигра.
- Наверное, он поверил тому, что мы семья, и захотел сделать что-то для нас.
- Не может быть! Как же мы ему благодарны!
Мясо и кожу убитого животного Сан и мать продали на рынке. Теперь они зажили лучше, а тигра тоже стали считать членом семьи.
С тех пор прошло много времени. Мать Сана умерла. Глубоко в горах её громко оплакивал тигр, и этот грустный плач продолжался несколько дней подряд.
- Похоже, брат тоже узнал о смерти матери.
Но после смерти матери тигр ни разу не появлялся.
Год после смерти женщины пролетел незаметно. Сан отправился на её могилу в горах и увидел там трёх тигрят с повязанными белыми ленточками. Они грустно плакали.
- После смерти матери отец не мог ни есть, ни спать и вскоре заболел, а недавно умер.
Сан сделал для Кана, похороненного под камнем неподалёку, могилу рядом с матерью. С тех пор Сан жил счастливо вместе с племянниками, как будто они были одной семьёй.
2021-07-14
2021-07-15
2021-07-13
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