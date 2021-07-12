Общие черты летней Олимпиады в Токио

Песни о летней прохладе
2021-07-14
Олимпийский калейдоскоп
До начала летних Олимпийских игр 2020 в Токио остаются считанные дни. Радость и трепет в преддверии крупнейшего спортивного праздника в определённой мере омрачает пандемия коронавируса. Ковид-19 ещё пока не побеждён, и проведение столь масштабного мероприятия не может не вызывать беспокойство. Японское правительство уверено в безопасной с точки зрения распространения коронавируса обстановке. Организаторы обещают ввести строгие правила в целях безопасности спортсменов. Главную роль в обеспечении безопасности должен сыграть так называемый «олимпийский пузырь», созданный вокруг олимпийской деревни и спортивных объектов. Также организаторы летних Олимпийских игр в Токио решили провести без зрителей церемонии открытия и закрытия, а также соревнования, которые пройдут в столичном регионе Японии. А в префектурах Мияги, Фукусима и Сидзуока разрешён допуск зрителей на каждое соревнование не более 10 тыс. человек. Заполняемость трибун не должна превышать 50%.
В Стране восходящего солнца будут собраны более 10 тыс. спортсменов. Начиная с 23 июля, атлеты со всего мира померятся силами в 33 видах спорта. В течение 17 дней в общей сложности будут разыграны 339 комплектов наград. Думаю, нас ждёт ожесточённая борьба за золото в каждом соревновании. Между тем, всё внимание приковано к церемонии открытия Игр, запланированной на пятницу, 23 июля. Подробности пока остаются в секрете, тем самым подогревая интерес общественности. А ведь как хочется узнать имя атлета, которому выпадет честь зажечь Олимпийский огонь. На данный момент известно, что церемонии открытия и закрытия Игр пройдут на Новом национальном стадионе, расположенном в районе Синдзюку. Здесь же, кстати, будут проведены соревнования по лёгкой атлетике и футболу.
По словам организаторов, видение Олимпиады заключается в личных достижениях, единстве в разнообразии и связи с завтрашним днём. Главная идея двух церемоний отражает в себе такие ценности как мир, сосуществование, реконструкция и будущее. Ожидается, что в этом году Япония через Олимпиаду продемонстрирует обновлённый образ страны, восстановившейся после Великого восточно-японского землетрясения, произошедшего в 2011 году, а также направит всему миру послание о необходимости объединения человечества в борьбе с COVID-19. Организаторы огласили девиз предстоящих Игр - «Объединённые одним чувством». Он подчеркивает уникальную способность спорта объединять людей, которые отличаются друг от друга. Новая олимпийская эмблема имеет вид кольца из узора «шахматная доска». В контексте Олимпиады она символизирует многообразие мира, разные страны и культуры, подчёркивает роль Олимпийских игр в качестве звена, объединяющего весь мир. Известно также имя официального талисмана Олимпиады. Это робот Мирайтова. В основу его имени легли японские слова «мирай» (будущее) и «това» (вечность). В таком сочетании оно обретает смысл «стремление к продолжению прекрасного будущего».
В этот раз нас ждут некоторые изменения в олимпийской программе. Были включены такие виды спорта как бейсбол, карате, сёрфинг, скейтбординг и скалолазание. Было увеличено количество смешанных видов спорта в целях обеспечения большего числа участников среди женщин. Речь идёт о стрельбе из лука, лёгкой атлетике, дзюдо, настольном теннисе и триатлоне. Также был включен новый вид спорта - баскетбол 3×3. В фехтовании добавлены соревнования в командной рапире среди женщин и командной сабле среди мужчин.
Спортсмены из РК в этот раз планируют завоевать 7 золотых медалей и занять 10-е место в общем медальном зачёте. Отмечу, что РК последние пять Олимпийских игр уверенно держится в первой десятке стран. В 2012 году она заняла 5-е, в 2016 – 8-е место. Основная надежда возлагается на стрелков из лука и тхэквондистов.
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