Общие черты летней Олимпиады в Токио

По словам организаторов, видение Олимпиады заключается в личных достижениях, единстве в разнообразии и связи с завтрашним днём. Главная идея двух церемоний отражает в себе такие ценности как мир, сосуществование, реконструкция и будущее. Ожидается, что в этом году Япония через Олимпиаду продемонстрирует обновлённый образ страны, восстановившейся после Великого восточно-японского землетрясения, произошедшего в 2011 году, а также направит всему миру послание о необходимости объединения человечества в борьбе с COVID-19. Организаторы огласили девиз предстоящих Игр - «Объединённые одним чувством». Он подчеркивает уникальную способность спорта объединять людей, которые отличаются друг от друга. Новая олимпийская эмблема имеет вид кольца из узора «шахматная доска». В контексте Олимпиады она символизирует многообразие мира, разные страны и культуры, подчёркивает роль Олимпийских игр в качестве звена, объединяющего весь мир. Известно также имя официального талисмана Олимпиады. Это робот Мирайтова. В основу его имени легли японские слова «мирай» (будущее) и «това» (вечность). В таком сочетании оно обретает смысл «стремление к продолжению прекрасного будущего».